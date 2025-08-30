"Geschämt": Darum blieb Emma nach Umut Tekins Betrug bei ihm

Bei der Premiere der neuen Show "The Power" in Berlin spricht Emma Fernlund (24) mit Promiflash offen wie nie über ihre vergangene Beziehung mit Umut Tekin (28). Der Reality-TV-Star bestätigte im Frühjahr, dass er seine damalige Partnerin betrogen habe. Emma enthüllt, dass sie von dem Betrug nur wenige Tage später erfuhr, als die andere Frau ihr die Wahrheit sagte. Auch Umut habe das Fremdgehen daraufhin eingeräumt. Dennoch hielt Emma zunächst an der Beziehung fest, obwohl sie sich "geschämt" habe, wie sie selbst erklärt. Der Gedanke, dass alle wüssten, sie sei trotz des Betrugs bei ihm geblieben, belastete sie sehr.

Die 24-Jährige beschreibt den Betrug als den Punkt, an dem klar wurde, dass ihre Beziehung mit Umut keine Zukunft mehr hatte. "Das hat extrem viel kaputt gemacht", gesteht sie weiter. Lange habe sie versucht, das zerstörte Vertrauen wieder aufzubauen, doch letztendlich sei dies nicht mehr möglich gewesen. Sie fügt im Gespräch mit Promiflash hinzu: "So sehr ich es mir auch gewünscht hätte, mit Umut bis zum Sonnenuntergang zu reiten, war mir bewusst, dass das nicht mehr lange gut gehen würde." Die endgültige Trennung erfolgte wenige Monate nach dem Vorfall, und die einstige Liebe des Paares gehört der Vergangenheit an.

Die turbulente Beziehung zwischen Emma und Umut sorgte schon seit Langem für Schlagzeilen. Besonders Umuts Geständnis, dass er Emma in einer schwierigen Phase seiner persönlichen Unsicherheiten betrog, war ein Schock für viele ihrer Fans. "Das war eine Scheißzeit, ich habe da sehr an meinem Selbstwert gezweifelt. Ich habe mich selbst gar nicht wiedererkannt und mich selbst verloren", erklärte der 28-Jährige im RTL-Interview. Doch auch nach der Trennung arbeiten die beiden immer wieder beruflich zusammen, etwa in gemeinsamen Werbeprojekten.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar