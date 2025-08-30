Katie Prices Chart-Comeback verblüfft die Musikwelt

Katie Price (47) feiert ein überraschendes Comeback in den britischen Charts! Ihr Song "I Got U", der ursprünglich 2017 veröffentlicht wurde, erlebt derzeit einen ungeahnten Erfolg und schoss an die Spitze der iTunes-Dance-Charts sowie auf Platz zwei der allgemeinen UK-Hits. Damit überholte der Reality-TV-Star laut Mirror bekannte Künstler wie Olivia Dean oder Perrie Edwards (32). Katie, die als ehemaliges Glamour-Model und Sängerin bereits mehrfach musikalische Versuche wagte, äußerte sich in den sozialen Medien begeistert über die Unterstützung ihrer Fans. "Vielen Dank an alle, meine Träume sind wahr geworden", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Sie fügte augenzwinkernd hinzu: "Zum ersten Mal bin ich sprachlos!"

Der Song, der seinerzeit nur Platz fünf erreichte, wurde während ihrer zweiten Anlage als Sängerin aufgenommen. Nun plant Katie, auf ihrem Erfolg aufzubauen und kündigte bereits ein neues Album sowie eine Tour an. Auf TikTok verriet sie ihren Fans: "Mein Album kommt bald, und nächstes Jahr gehe ich auf Tour durch ganz Großbritannien. Die Tour wird Katie Price's Big Bangers heißen, mit alten Klassikern und meinen eigenen Songs." Ursprünglich hatte Katie auch einen musikalischen Auftritt mit ihrem Ex-Ehemann Peter Andre (52), mit dem sie 2006 ein Duett von "A Whole New World" sang – die Einnahmen gingen damals an wohltätige Zwecke.

Während ihre Karriere wieder an Fahrt aufnimmt, sieht sich die fünffache Mutter im Privatleben mit Herausforderungen konfrontiert. Der jahrelange Konflikt mit ihrem Ex-Mann Peter, speziell wegen der gemeinsamen Tochter Princess, schwelt weiter. Katie hatte zuletzt kritisiert, von wichtigen Momenten im Leben der 16-Jährigen ausgeschlossen worden zu sein, was Peter öffentlich zurückwies. "Aus Respekt für meine Kinder habe ich 16 Jahre geschwiegen, aber das endet heute", erklärte er auf Instagram. Trotz der Spannungen zeigt sich Katie weiterhin präsent mit Princess und postete kürzlich ein Foto, auf dem sie und ihre älteste Tochter mit passenden Outfits gestylt waren.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Getty Images Katie Price und Peter Andre

Instagram / officialprincess_andre Katie Price und ihre Tochter Princess, Mai 2023