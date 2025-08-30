Mark Mateschitz erwirbt ein Millionen-Domizil in Kitzbühel

Mark Mateschitz (33) sorgt mit einem spektakulären Immobilienkauf in Kitzbühel für Schlagzeilen. Der Red-Bull-Erbe hat sich ein luxuriöses Bauernhaus in der prominenten Region gesichert, wie nun OE24 erfahren haben will. Nach Insiderinformationen bezahlte Mateschitz rund sechs Millionen Euro für das Anwesen, das eine Fläche mit einem Quadratmeterpreis von etwa 4.500 Euro umfasst. Aktuell ist das Gebäude noch vermietet, steht aber ab September 2025 zur Verfügung. Ob der Unternehmer selbst in die Immobilie einziehen wird oder welche Pläne er damit hat, bleibt bislang unklar. Auch über eine mögliche Mitbewohnerin – seine Partnerin Victoria Swarovski (32) – wird spekuliert.

Der Kauf des Anwesens hat bereits einiges an Aufmerksamkeit im Umfeld ausgelöst. Kitzbühel zählt seit jeher zu den begehrtesten Hotspots für Luxusimmobilien, die reiche Prominente und Investoren gleichermaßen anziehen. Es wird gemunkelt, ob der 33-Jährige das Domizil als Investitionsobjekt nutzen oder es doch als privaten Rückzugsort wählen wird. Aus dem Kaufvertrag geht hervor, dass das Bauernhaus nicht ausschließlich als Freizeitwohnsitz genutzt werden darf, was Raum für weitere Spekulationen lässt. Lokale Brancheninsider sind sich einig: Jede Bewegung auf dem Kitzbüheler Immobilienmarkt hat Auswirkungen weit über die Region hinaus.

Schon länger zieht das Paar die Blicke auf sich, auch wenn sie sich öffentlich eher selten zeigen. Zuletzt sorgte Victoria mit einem funkelnden Diamantring an ihrer Hand für Verlobungsgerüchte bei einem gemeinsamen Auftritt bei einem Formel-1-Rennen in Spielberg. Mark gilt aktuell als reichster Österreicher und lebt ansonsten diskret und tritt meist im Hintergrund auf. Ob Kitzbühel die neue Heimat für beide wird, bleibt zwar offen, unterstreicht jedoch einmal mehr, wie sehr die exklusive Region Prominente aus aller Welt magnetisch anzieht.

Batchelor / XPB Images / ActionPress Mark Mateschitz, Unternehmer

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, 2024

