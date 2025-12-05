"Wicked"-Geheimnis: Darum bleibt Dorothy doch im Verborgenen

Wicked-Regisseur Jon M. Chu (46) wirft einen Blick hinter die Kulissen von "Wicked: For Good" und enthüllt eine bewusste Entscheidung: Die ikonische Figur Dorothy bleibt im zweiten Teil seiner Filmadaption bewusst im Hintergrund. Obwohl Szenen mit der Tänzerin Bethany Weaver, die Dorothy darstellt, gedreht wurden, entschied man sich letztendlich, ihr Gesicht nicht zu zeigen. "Es war von Anfang an unsere Intention, ihr Gesicht nicht zu zeigen, aber wir haben uns Optionen offengehalten", erklärte der Filmemacher im Gespräch mit Business Insider. Jede Aufnahme, in der Dorothy zu sehen war, sei "ablenkend" gewesen, so Jon weiter.

Die Handlung von "Wicked: For Good", das aktuell in den Kinos läuft, knüpft an die Geschehnisse des Broadway-Musicals an und zeigt bekannte Momente aus "Der Zauberer von Oz" aus einer anderen Perspektive – der der Hexen. So sieht man Dorothy zum Beispiel mit ihrem Hund Toto und ihren Gefährten im Zimmer des Zauberers oder wie sie die berühmte Wasserattacke auf Elphaba inszeniert. Die zentrale Geschichte dreht sich jedoch um Glinda, gespielt von Ariana Grande (32), und Elphaba, dargestellt von Cynthia Erivo (38). Jons Fokus blieb stets auf den Hexen, was er mit einer Aussage aus dem Musical begründet: "Es geht um die Mädchen."

Neben Glinda und Elphaba begegnet das Publikum weiteren ikonischen Figuren aus Oz, darunter dem feigen Löwen, vertont von Colman Domingo (56), und Fiyero, der nach seiner Verwandlung als Vogelscheuche, gespielt von Jonathan Bailey (37), auftritt. Die Entscheidung, Dorothys Gesicht in der Verfilmung nicht zu zeigen, spiegelt die Intention wider, die Hexen in den Mittelpunkt zu stellen und den Fokus nicht zu zerstreuen. Obwohl Dorothy eine wichtige Rolle in der Geschichte spielt, bleibt sie anonym – eine bewusste Interpretationsentscheidung, die Fans des Originals sicherlich polarisieren wird.

Getty Images Jon M. Chu, März 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in London, November 2024

Getty Images Jon M. Chu, Cynthia Erivo und Ariana Grande im Dezember 2024