Nina Dobrev und Tyler Hoechlin werden ein Paar in neuem Film

Nina Dobrev (36) und Tyler Hoechlin werden bald gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein. Die beiden Serien-Lieblinge übernehmen die Hauptrollen in der Verfilmung des romantischen Bestsellers "It Happened One Summer" von Tessa Bailey. Nina, bekannt aus Vampire Diaries, wird vermutlich Piper Bellinger, eine verwöhnte Socialite aus Los Angeles, spielen, während Tyler, den Fans aus Teen Wolf kennen, den charismatischen Kapitän Brendan verkörpert. Die Dreharbeiten starten bald, und die Fans fiebern nicht nur der romantischen Chemie zwischen den beiden entgegen, sondern sind auch gespannt, ob Nina für die Rolle blonde Haare bekommen wird – passend zur Buchvorlage.

Neben Nina und Tyler ist auch Virginia Gardner (30), bekannt aus dem Film "Fall", Teil des Star-Ensembles. Das Projekt verspricht eine gelungene Mischung aus Humor, Tiefgang und Herz – perfekt für eine romantische Komödie. Fans des Buches haben bereits hohe Erwartungen und sehen vor allem Nina als ideale Besetzung für Piper, auch wenn die Haarfarbe der Figur für Diskussionen sorgte. Die Verfilmung wird nicht nur Buchliebhaber ansprechen, sondern auch die Zuschauer begeistern, die beide Hauptdarsteller aus ihren Serien kennen und schätzen.

Für Nina ist die Hauptrolle in der romantischen Komödie ein Triumph nach einem schwierigen Jahr. Im Mai 2024 hatte sie bei einem Dirtbike-Unfall schwere Verletzungen erlitten, darunter einen Kreuzbandriss und eine Fraktur des Schienbeinkopfes. Die Schauspielerin befand sich danach viele Monate in der Genesungsphase und kämpfte sich zurück. Dass sie nun wieder für ein großes Filmprojekt vor der Kamera steht, zeigt ihre Stärke und Ausdauer. Fans dürfen sich also auf einen Film freuen, der nicht nur durch die Geschichte, sondern auch durch die Energie der Schauspielerin besonders wird.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nina Dobrev und Tyler Hoechlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Posey und Tyler Hoechlin, "Teen Wolf"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Dobrev im Juni 2023