Pietro Lombardi liefert Hit "Fuego" für Love Island VIP 2025

Pietro Lombardi (33) macht mit seiner Musik die Flirtshow Love Island VIP noch heißer! Mit seinem neuen Song "Fuego", den er eigens für die RTLZWEI-Show geschrieben hat, liefert der Sänger den Kampagnensoundtrack zur kommenden Staffel. Ab dem 5. September ist "Fuego" auf allen Plattformen erhältlich und Pietro wird den Song auch exklusiv in der Villa performen, wie er selbst verrät. Die neuen Folgen von "Love Island VIP" mit prominenten Singles wie Stella Stegmann (28) und Filip Pavlovic (31) sind ab dem 11. September 2025 jeden Donnerstag um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen, während der Streamingdienst RTL+ bereits ab dem 4. September die Episoden zur Verfügung stellt.

Neben der musikalischen Untermalung warten auch in der kommenden Staffel spannende Begegnungen und romantische Momente auf die Zuschauer. Insgesamt 21 VIP-Islander treten an, um die große Liebe zu finden – oder vielleicht doch eher die Siegprämie von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Mit sommerlichen Beats und einem mediterranen Vibe sorgt Pietros "Fuego" für die richtige Atmosphäre in der neuen Staffel der von ITV Studios Germany produzierten Show. Der Musiker selbst scheint ein Fan der Serie zu sein: "Ich feiere 'Love Island' total und schaue echt oft rein. Als RTLZWEI gefragt hat, ob ich den Song zur neuen Staffel machen will, musste ich nicht lange überlegen."

Obwohl Pietro mittlerweile nicht nur im Musikgeschäft, sondern auch in der Welt des Reality-TV etabliert ist, bleibt Musik seine größte Leidenschaft. Zuletzt ging es privat ziemlich turbulent bei dem Sänger zu. Nach der Trennung von Laura Maria Rypa (29) tauchte Pietro erst einmal unter. Er hatte "einige Dinge zu klären", erläuterte er. Wie es nun bei ihm weitergeht, steht noch in den Sternen. Mit "Fuego" dürfen sich die Fans allerdings auf ein musikalisches Highlight freuen.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023