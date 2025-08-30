Schwere Entscheidung: Anna Heisers Hunde bleiben in Namibia

Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald Heiser (40) haben eine endgültige Entscheidung getroffen: Das Reality-TV-Paar verlässt seine Wahlheimat Namibia für immer. Doch der Abschied von Afrika bedeutet auch einen Abschied von einem wichtigen Teil ihrer Familie – ihren geliebten Haustieren. "Viele von euch fragen, was mit unseren Hunden und Katzen passiert. [...] Unsere Tiere gehören zu unserer Familie", verriet Anna in einer bewegenden Instagram-Story und fügte hinzu: "Umso mehr hat es uns das Herz zerrissen, eine Entscheidung zu treffen, die wir nie treffen wollten." Da der Umzug nach Übersee mit einem großen Aufwand verbunden sei, habe sich die Familie dazu entschieden, ein neues, liebevolles Zuhause für ihre Katzen und Hunde in Namibia zu suchen.

Die Bauer sucht Frau International-Bekanntheit begründete diesen schweren Schritt damit, dass der Umzug für ihre Tiere eine enorme Belastung darstellen würde. "Dieser Umzug ist kein Wechsel von Hamburg nach Berlin, sondern einmal auf die andere Seite der Welt", schrieb sie und bat gleichzeitig ihre Fans um Verständnis. Sie betonte, dass sie und Gerald lange überlegt und abgewogen hätten, was das Beste für ihre Fellnasen sei. Trotz des großen Herzschmerzes sei dies die richtige Entscheidung, damit ihre Tiere in ihrer gewohnten Umgebung glücklich bleiben können. Über die neue Unterkunft der Vierbeiner verrieten die beiden zwar keine Details, dennoch machten sie deutlich, dass viel Liebe und Fürsorge im Mittelpunkt stehen.

Anna und Gerald, die seit ihrem Kennenlernen bei Bauer sucht Frau im Jahr 2017 ein öffentliches Leben führen, hatten sich in den letzten Jahren eine Existenz in Namibia aufgebaut und ihre Fans intensiv an ihrem Familienleben auf der Farm über Social Media teilhaben lassen. Die Entscheidung, das Leben in Afrika hinter sich zu lassen, markiert für die beiden einen der bedeutendsten Wendepunkte in ihrem Leben. Die Liebe zu ihren Tieren und ihr Verantwortungsgefühl, das sie trotz des emotionalen Schmerzes geleitet hat, zeigt einmal mehr, wie eng die Familie zueinandersteht. Fans schätzen Anna für ihre Ehrlichkeit, die sie auch in schwierigen Momenten nicht zurückhält.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

Instagram / annaheiser Familie Heiser in Namibia

IMAGO / Horst Galuschka Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten