So findet Ex-Kandidatin Hati Suarez den "Germany Shore"-Cast

Hati Suarez hat sich gegenüber Promiflash zum neuen Cast der Show geäußert. Die neue Staffel sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen, und Hati, die selbst Teil der Sendung war, hat ihre ganz eigene Meinung dazu. "Der Germany Shore-Cast sieht auf den ersten Blick interessant aus", kommentiert sie. Doch auf die Zuschauer könnte möglicherweise auch weniger Positives zukommen: "Ich habe leider gehört, dass es vielleicht nicht so geil wird dieses Jahr." Damit weckt Hati sowohl Neugier als auch Skepsis bei den Fans der Reality-Show.

In ihrem Interview zeigt sich die Ex-Kandidatin weiter kritisch. Handgreiflichkeiten und peinliche Ausraster könnte es in der kommenden Staffel durchaus geben – zumindest rechnet Hati mit solch brisanten Momenten. "Vielleicht wird die eine oder andere wieder handgreiflich, oder die Leute benehmen sich wieder daneben", sagt sie und hebt dabei hervor, dass das schließlich ein Markenzeichen der Show sei. Dennoch schränkt die Reality-Bekanntheit, die selbst auch immer wieder für hitzige TV-Momente sorgt, ein: "Wir sind halt immer noch nicht in Amerika." Sie deutet ebenfalls an, dass sie in der Vergangenheit selbst negative Erfahrungen in der Sendung gemacht habe: "Wenn man das früher gesehen hat, wie ich behandelt wurde, dann viel Spaß dieses Jahr."

Hati Suarez ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht in der Reality-TV-Welt und hat sich einen Namen durch ihre unverblümte Art gemacht. Ihre Zeit bei "Germany Shore" war alles andere als unspektakulär und trug maßgeblich zu ihrem Image bei. Auch wenn sie nun nicht mehr Teil des aktuellen Casts ist, scheint sie den neuen Teilnehmern auf ihre Art einiges zuzutrauen. Fans können gespannt sein, ob sich Hatis Einschätzungen in der neuen Staffel bewahrheiten – oder ob der Cast die Erwartungen doch übertreffen wird. Bis dahin bleibt Hatis Kommentar eines: eine provokante Meinung, die neugierig auf mehr macht.

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Star

