Stars wandern nach Dubai aus: Sam Dylan hat kein Verständnis

Reality-TV-Star Sam Dylan (34) hat genug von dem Hype um Dubai! Nachdem immer mehr deutsche Promis auswandern, unter anderem auch Verona Pooth (57) mit ihrer Familie und Persönlichkeiten wie Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (46), meldet sich Sam kritisch zu Wort. "Ich kann einfach nicht verstehen, warum so viele nach Dubai auswandern", erklärte er. Der Reality-Star war selbst bereits acht Mal in dem Wüstenstaat, zuletzt 2022, doch ein weiteres Mal dort zu leben, kann er sich partout nicht vorstellen. "Von Mai bis September ist es einfach unerträglich heiß, bis zu 50 Grad. Außerdem ist es eine Betonwüste, es gibt keine Möglichkeit, im Grünen frische Luft zu schnappen", beschreibt er seine Eindrücke.

Sam schilderte weiter, dass er sich bei seinem letzten Besuch wie "in einer Glaskugel" gefühlt habe. Für ihn sei Dubai vor allem eines: Superlative in Bezug auf Luxus und Größenwahn. Fahrradfahren, Spazierengehen oder generell Fortbewegung ohne Auto sei bei zwölfspurigen Straßen unmöglich. Seine Skepsis lässt keinen Zweifel offen – für ihn eignet sich die Stadt maximal für einen kurzen Urlaub, aber dauerhaft dort leben? "Nicht mal, wenn die Wohnung gratis wäre!", betonte er entschieden. Auch Reisen nach Dubai scheinen für ihn Vergangenheit zu sein, denn seit seinem letzten Aufenthalt fühlt er sich von der Stadt förmlich "abgeturnt".

Während Sam seine Ablehnung gegenüber der Stadt am Persischen Golf nicht versteckt, scheint anderen der luxuriöse Lifestyle in Dubai zu gefallen. Reality-Stars wie Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben sich ebenfalls in dem Wüstenstaat niedergelassen und erhalten möglicherweise bald das Golden Visa. Die Aufenthaltsgenehmigung würde dem Reality-TV-Paar den langfristigen Aufenthalt sowie weitere Privilegien ermöglichen.

