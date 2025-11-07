Laut Lisha: Sam Dylan hat bei "Die Abrechnung" nie geduscht

Bei "Die Abrechnung" knallt es hinter den Kulissen: Lisha Savage (39) teilt auf Instagram heftig gegen Sam Dylan (34) aus – und zwar mit deutlichen Worten. In mehreren Story-Slides behauptet die Influencerin, der Realitystar habe während der Dreharbeiten fünf Tage lang nicht geduscht, obwohl er bei den Spielen geschwitzt und sich schmutzig gemacht habe. Die Angriffe postete Lisha am Rande der Ausstrahlung der Show, in der beide mitwirken. "Achtet mal drauf, was Temu Sven aka Sam immer macht, während alle anderen duschen", schrieb sie und schob eine ganze Liste an Vorwürfen nach.

In ihrer Story legte Lisha weiter nach und wählte eine Wortwahl, die es in sich hat. Sie behauptet: "Der ungepflegte Stinker hat einfach über fünf Tage nicht ein einziges Mal geduscht – trotz Schwitzen und Dreck in den Spielen." Außerdem warf sie dem Realitystar eine tägliche "Alki-Dosis" vor: "Bekommt sein Maul auch immer erst dann auf, wenn er seine tägliche Alki-Dosis intus hatte", hieß es in ihrer Nachricht. Lisha deutete zudem an, frühere Freundschaften von Sam seien am "Verrat" gescheitert, und setzte mehrere derbe Beleidigungen hinterher.

Lisha, die sich seit Jahren als unverblümte Stimme in der Reality-Welt inszeniert, ist für klare Kante auf Social Media bekannt und nutzt Instagram oft wie ein Tagebuch mit Megafon. Sam, der als Reality- und Social-Media-Star seinen Alltag gerne mit Followern teilt, sucht privat häufig die Nähe zu seinem Freundeskreis, zeigt sich in Storys mit seinem Partner und in Fitness- oder Mode-Clips. Beide pflegen eine Community, die schnell auf Zwischenmenschliches reagiert – Komplimente, Sticheleien, Versöhnungen inklusive. Genau diese Nähe macht Konflikte im Netz so sichtbar: Beziehungsdynamiken, Freundschaften und kleine Alltagsrituale werden zu Themen, die weit über die eigentliche Show hinausreichen.

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

IMAGO / Gartner Sam Dylan, Realitystar

Joyn / Tan Nian Xing Lisha Savage bei "Promis unter Palmen", 2025