Kim Virginia jubelt: Gold-Visa für Dubai ist in Reichweite

Kim Virginia Hartung (30), eine der erfolgreichsten Ex-Bachelor-Kandidatinnen, und ihr Lebensgefährte Nikola Glumac (29) haben nun nach einem turbulenten Jahr allen Grund zur Freude: Das Paar, das vor einiger Zeit einen Neustart in Dubai wagte, verkündete nun aufregende Neuigkeiten. In einer Instagram-Story teilte Kim ihren Followern begeistert mit, dass ihre Gold-Visa für die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) nun offiziell in Bearbeitung seien. "Das heißt, jetzt dauert es nicht mehr lange, bis wir diese Gold-Card in der Hand halten", erläuterte der Reality-TV-Star strahlend. "Dass ich mich mal auf einen Wohnort festlege... Das ist jetzt praktisch eine geritzte Sache." Das goldene Visum sichert den beiden einen zehnjährigen Aufenthalt im Land und zahlreiche weitere Privilegien.

Das Gold-Visa ist ein besonderes Langzeitaufenthaltsvisum, das vor allem hochqualifizierten Fachkräften, Studenten, Forschern, Investoren und Künstlern gewährt wird. Neben einer Laufzeit von fünf oder zehn Jahren, die durch Erfüllung bestimmter Voraussetzungen einfach verlängert werden kann, genießen die Inhaber weitere Vorzüge. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, Immobilien zu besitzen, ein Unternehmen zu gründen oder frei zu reisen – ohne Einschränkungen oder lokale Sponsoren. Für Kim und Nikola, die sich in Dubai offenbar schon bestens eingelebt haben, erleichtert dies ihren Alltag und schafft zusätzliche Sicherheit für ihre Zukunft in der Wüstenmetropole: "Also alles ist einfach viel, viel einfacher", resümierte Kim, die dieses Jahr eine Stillgeburt erleiden musste. "Die kleine Kimi hätte auch niemals gedacht, dass sie mal solche Sachen hinbekommt." Erwachsensein habe sie sich oft einfach so viel einfacher vorgestellt.

Während beruflich und privat in Dubai alles nach Plan zu verlaufen scheint, bleibt Kims Vergangenheit in der deutschen Reality-TV-Szene nicht vergessen. Hier sorgte sie mit ihren Auftritten für Schlagzeilen, zuletzt insbesondere im Zusammenhang mit erhobenen Vorwürfen von Realitystar Umut Tekin (28), der ihr ungewöhnliche Absichten unterstellte: "Ich kann euch das jetzt noch nicht so sagen, aber was dieser Mensch gemacht hat und dieser Mensch versucht hat – einen Fluch auf mich zu setzen. Aber wirklich richtig krank", schimpfte die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit auf Instagram und warnte Nikola. Diese öffentlichen Aussagen hatten für einiges an Diskussionen gesorgt, wirken sich aber offenbar nicht negativ auf Kims Beziehung zu Nikola aus. Die beiden zeigen sich weiterhin glücklich und genießen ihr neues Leben in der Sonne.

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / umut_tekin Umut Tekkin, Realitystar