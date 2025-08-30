Stefan-Zoff: Yvonne Woelke findet Iris' Verhalten "armselig"

Stefan Braun hat kürzlich enthüllt, dass es in seiner Beziehung mit Iris Klein (58) gewaltig kriselt. Gründe dafür seien laut ihm Vertrauensprobleme seiner Partnerin, die auf das Verhalten ihres Ex-Mannes Peter Klein (58) zurückzuführen seien. Peter lässt diese Anschuldigungen nicht auf sich sitzen und kontert nun scharf. Unterstützung erhält der Realitystar dabei von seiner Partnerin Yvonne Woelke (45). Bei der Premiere von "The Power" in Berlin erklärte sie im Interview mit Promiflash: "Ich finde es halt immer armselig, dass man anderen die Schuld gibt."

Die 45-Jährige stellte im Gespräch mit Promiflash klar, dass ihrer Meinung nach bei Problemen in einer Beziehung beide beteiligt sind und die Verantwortung deshalb bei den Partnern liege. Besonders befremdlich fand Yvonne die Geschwindigkeit, mit der sich Iris offensichtlich von ihrem Ex-Mann Peter distanziert hatte: "Nach 20 Jahren Ehe hatte sie für ihn nicht so viel Zeit." Sie bezeichnete es als bedenklich, dass Iris offenbar die Schuld an der aktuellen Beziehungskrise bei Peter suche und diese Konflikte auf ihm abzuladen scheine. "Es gehören immer zwei dazu", so Yvonne weiter, und "man muss Verantwortung übernehmen." Die Kritik an Iris fiel somit deutlich aus.

Iris war lange Zeit die Frau an Peters Seite, bevor die beiden sich nach zwei Jahrzehnten Ehe trennten. Ihre turbulente Geschichte machte Schlagzeilen – nicht zuletzt durch Iris' Betrugsvorwürfe. Nachdem ihre damalige Beziehung in die Brüche gegangen war, fand Peter offenbar schnell Unterstützung bei Yvonne, was für reichlich Zündstoff sorgte. Im Netz äußern sich beide regelmäßig zu den Geschehnissen, während Stefan sich vornehmlich im Hintergrund hält und seine Version der Vorgänge nur zaghaft preisgibt. Fans und Beobachter bleiben gespannt, ob die Wogen sich bald glätten oder der Streit weiter eskaliert.

Collage: AEDT, Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Collage: Yvonne Woelke und Iris Klein, TV-Bekanntheiten

Nicole Kubelka / Future Image Stefan Braun und Iris Klein bei den RTL+ Reality Awards in Köln, Dezember 2024

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke bei den Reality Awards im Dezember 2024