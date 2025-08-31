Emma Fernlund sieht Beziehung mit Ex Umut nun als "toxisch"

Emma Fernlund (24) hat bei der Premiere von "The Power" in Berlin offen über ihre Beziehung zu ihrem Ex-Freund Umut Tekin (28) gesprochen. Die beiden Realitystars, deren turbulente Beziehung immer wieder für Schlagzeilen sorgte, sind seit einiger Zeit getrennt. Gegenüber Promiflash verdeutlichte Emma nun, dass sie die Romanze heute als "toxisch" betrachtet. "Wir hatten eine ungesunde Dynamik", erklärte sie und fügte hinzu, dass die starken Emotionen auf beiden Seiten auch viele negative Aspekte mit sich brachten.

Dass die beiden sich einmal sehr geliebt haben, steht für sie außer Frage, doch der Preis dafür war zu hoch. "Leider haben wir beide scheinbar nicht gelernt, eine Beziehung auf gesundem Wege zu führen", räumte Emma ein. Gleichzeitig zeigte sie sich reflektiert: Sie hoffe, aus den vergangenen Erfahrungen zu lernen und in Zukunft anders mit solchen Herausforderungen umzugehen. Ihre Worte lassen zumindest vermuten, dass sie einen Schlussstrich gezogen und Frieden mit der Vergangenheit gemacht hat.

Die Beziehung der beiden hatte in der Öffentlichkeit für Schlagzeilen gesorgt, vor allem durch die turbulenten Ereignisse gegen Ende der Partnerschaft. Gegenüber RTL bestätigte Umut kürzlich, dass er Emma untreu gewesen war und dies zutiefst bereue. Trotz des schmerzhaften Endes war die Zeit für beide anscheinend auch lehrreich. Es scheint, als wolle Emma nicht nur ihr Verhalten gegenüber Umut, sondern auch eines Tages ihr ganzes Beziehungsverständnis überdenken.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar