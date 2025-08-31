Emma Fernlund will einen Mann außerhalb von Reality-TV daten

Emma Fernlund (24) hat bei der Premiere von "The Power" in Berlin ein kleines, aber bedeutendes Update zu ihrem Liebesleben gegeben. Der 24-jährige Realitystar ist aktuell offiziell Single. Gegenüber Promiflash verriet Emma, dass sie sich wünscht, ihren zukünftigen Partner außerhalb der "Reality-Bubble" zu finden. "Aber das ist immer nicht so leicht, weil man trifft natürlich auch viele gutaussehende Männer in der Bubble", fügte sie hinzu.

In den letzten Jahren wurde Emma vor allem durch ihre Teilnahme an diversen Realityshows bekannt. Ihren Ex-Freund Umut Tekin (28) lernte sie beim Format Temptation Island V.I.P. kennen, doch die Beziehungen aus dieser Welt scheinen für den Social-Media-Star kaum Bestand zu haben. "Und aktuell würde ich sagen, ich würde ungern in ein Datingformat gehen", erklärte sie. Die Entscheidung scheint für sie ein notwendiger Schritt auf der Suche nach etwas Ernsthaftem zu sein.

Aktuell sorgt Emma jedoch ausgerechnet durch einen Flirt mit einem Kollegen aus der Reality-Welt für Schlagzeilen. Auf einem Event zeigte sie sich auffällig vertraut mit Ex-Love Island-Kandidat Tim Kühnel, der inzwischen auch bei Good Luck Guys zu sehen war. In einem Clip, den der "Blitzlichtgewitter"-Podcast auf Instagram veröffentlichte, legt er die Arme von hinten um die 24-Jährige, was sofort Spekulationen auslöste. Zwar gab Emma zunächst keine klare Antwort, doch sie ließ durchblicken, dass es "noch zu frisch" sei für ein offizielles Statement.

Anzeige Anzeige

Imago Emma Fernlund bei der Premiere von "The Power" in Berlin

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin, 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin