Geht da was? Emma Fernlund kuschelt mit Kollege Tim Kühnel

Emma Fernlund (24) sorgt erneut für Gesprächsstoff. Auf einem Event zeigte sich die Reality-TV-Bekanntheit auffällig vertraut mit einem Kollegen: In einem Clip, den der "Blitzlichtgewitter"-Podcast auf Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, wie Tim Kühnel von hinten liebevoll die Arme um Emma legt. Auf die neugierige Nachfrage, ob zwischen ihr und dem Good Luck Guys-Kandidaten etwas läuft, gab sich die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin zunächst geheimnisvoll: "Das beantworte ich nicht." Doch wenig später ließ sie durchblicken, dass es noch "zu frisch" sei, um offiziell über den Flirt zu sprechen.

In den sozialen Medien stößt die mögliche Liaison auf eine Menge Skepsis. Viele User wünschen Tim, der sich erst kürzlich als Single geoutet hatte, eine andere Partnerin an seiner Seite. Unter dem Beitrag heißt es: "Emma ist niemals Tims Typ...", "Armer Tim, ich hätte ihm besseren Geschmack zugetraut" oder "Hä, das muss ein Scherz sein? Tim kann doch niemals auf Emma stehen". Manche Nutzer äußern sogar Sorge um Tims Zustand nach seiner letzten Beziehung: "Tim ist nach der Beziehung zerstört und braucht erst mal eine Therapie." Andere wiederum scheinen sich auf das Drama zu freuen und schreiben: "Wird das lustig anzusehen".

Emmas Liebesleben stand schon früher im Rampenlicht: Ihre Beziehung mit Umut war von Turbulenzen geprägt und endete im April endgültig. Doch auch danach blieben die beiden Thema: Anfang August traten sie sogar gemeinsam in einem Werbespot auf. Am Rande des Drehs kam ans Licht, dass der Love Island VIP-Kandidat Emma während der Beziehung betrogen hatte. "Natürlich bereue ich ein paar Sachen. [...] Ich bereue es auf jeden Fall, dass ich dich... im November, dass ich dich damals damit verletzt habe", druckste Umut in Anwesenheit von RTL herum. Als Emma direkt nachhakte, gestand er schließlich: "Ja, das war eine Scheißzeit, ich habe da sehr an meinem Selbstwert gezweifelt."

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im Juni 2025

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, März 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024