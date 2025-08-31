Fans feiern Cardi Bs Diva-Momente im Gerichtssaal

Cardi B (32) steht aktuell in einem Zivilprozess in Los Angeles vor Gericht und sorgt dabei für reichlich Aufsehen – sowohl im Gerichtssaal als auch online. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung im Jahr 2018, bei der die Sicherheitsmitarbeiterin Emani Ellis die Rapperin beschuldigt, sie geschlagen, bespuckt und beleidigt zu haben. Cardi, die damals schwanger war, bestreitet diese Vorwürfe vehement. Stattdessen beschreibt sie ihren Unmut darüber, von Ellis ohne Erlaubnis aufgenommen worden zu sein. Mit ihrer provokanten Art und ihren schlagfertigen Antworten entlockte die Musikerin dem Gerichtssaal mehr als einmal ein Lachen, während Fans und Kommentatoren auf sozialen Medien bereits Vergleiche zu einem Comedy-Sketch ziehen.

In den sozialen Medien gehen neben Memes über Cardis Aussage vor allem auch Clips viral, in denen ihre unverblümte Ausdrucksweise und ihre Perückenwechsel eine zentrale Rolle spielen. Besonders eine Szene erregte laut Daily Mail Aufmerksamkeit, als ein Anwalt sie fragte, welche Haarlänge ihre echte sei. Ihre Antwort: "Das sind Perücken", begleitet von ihrem typischen Lachen, bringt nicht nur den Saal, sondern auch ihre Fangemeinde zum Schmunzeln. Zusätzlich heizt die Schlagfertigkeit der Sängerin die Diskussionen an. "Ich war wütend, weil ich schwanger war und diese Frau mir ans Leder wollte", erklärte Cardi in einem der denkwürdigen Momente der Verhandlung und sorgte erneut für Gelächter im Gericht.

Abseits der juristischen Auseinandersetzung werfen Beobachter einen Blick auf die Wirkung, die dieser Prozess auf die Karriere der Grammy-Gewinnerin haben könnte. Kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums deutet sich an, dass Cardi B auch durch diesen öffentlichen Auftritt ihrer bereits kultigen Persönlichkeit treu bleibt und gleichzeitig zusätzliche Aufmerksamkeit generiert. Kritiker bezeichnen die Darbietung vor Gericht als ebenso authentisch wie unterhaltsam. Fans bewundern ihre Ungezwungenheit und schätzen, dass sie selbst in einer ernsten Situation ihre gewohnte Direktheit nicht verliert, was ihre ohnehin starke Bindung zu ihrem Publikum sicherlich nochmals festigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B bei der Fashion Week in Paris, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B bei der Victoria's Secret Fashion Show im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin