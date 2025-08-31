Mit Serkan bei "The Power": Vanessa Nwattu war nicht erfreut

Vanessa Nwattu und Serkan Yavuz (32) sind beide Teil der neuen Reality-Show "The Power", deren Premiere kürzlich in Berlin gefeiert wurde. Doch eine Begegnung der beiden Realitystars versprach zunächst wenig Harmonie: Vanessa, die mit Aleks Petrovic verlobt ist, gestand gegenüber Promiflash, dass sie wenig erfreut darüber war, Serkan am Set zu begegnen. Besonders die Streitigkeiten zwischen Serkan und Aleks bei Das Sommerhaus der Stars wurden zum Thema und belasteten das Wiedersehen. Vanessa betonte: "Mir war es wichtig, am Anfang klarzumachen, warum ich natürlich nicht so happy bin, dass er da ist."

Trotz anfänglicher Skepsis wollte Vanessa die Situation klären und suchte das Gespräch mit Serkan. Dabei stellte sie klar, dass sie aus Loyalität zu Aleks nicht begeistert über dessen Teilnahme an der Show war. "Gerade er und Aleks sind ja sehr aneinandergeraten. Und einfach aus Loyalität Aleks gegenüber wollte ich ihm auch noch mal sagen: 'Hey, wie du dich damals verhalten hast, war auch nicht cool'", erklärte sie. Nach dem klärenden Gespräch hielten die beiden während der Dreharbeiten Abstand voneinander. Doch inzwischen sind, so Vanessa, "die Wogen geglättet" und sie beschreibt ihr Verhältnis als "cool miteinander".

Im Februar eskalierte der Streit zwischen Aleks und Serkan erneut. Aleks meldete sich in seiner Instagram-Story zu Wort, kritisierte Serkan für sein manipulatives Verhalten und verteidigte gleichzeitig dessen Ex-Frau Samira Yavuz (31) nach den Betrugsvorwürfen. Er stellte außerdem klar, dass Serkans frühere Anschuldigungen gegen ihn, er habe dessen Tochter beleidigt, bewusst falsch interpretiert und in die Öffentlichkeit getragen wurden, um gegen ihn Stimmung zu machen. Trotz dieser turbulenten Historie scheint Vanessa nun eine respektvolle Basis mit dem Realitystar gefunden zu haben.

Collage: Instagram / vanessa.nwa, Instagram / serkan_yavuz Collage: Vanessa Nwattu und Serkan Yavuz

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025