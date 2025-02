Im Trennungsdrama: Aleks Petrovic teilt gegen Serkan aus

Dass Aleksandar Petrovic (33) und Serkan Yavuz (31) keine Freunde mehr werden, bewiesen die Realitystars bereits vor zwei Jahren bei Das Sommerhaus der Stars. Könnte der damalige Streit zwischen den Männern nun erneut eskalieren? In seiner Instagram-Story schießt Aleks jetzt gegen den zweifachen Vater und bezieht sich auf seine eigene Aussage in der Realityshow. "Deine Tochter wird sich für dich schämen", warf der Partner von Vanessa Nwattu seinem Kontrahenten damals an den Kopf, weil Serkan ihn mit dem Fremdgeh-Skandal um Christina Dimitriou (33) bei Temptation Island V.I.P. provozierte. "Diese Aussage wurde von ihm bewusst falsch interpretiert. Er hat behauptet, dass ich seine Tochter beleidigt hätte, damit man gegen mich hetzen kann. Für dein abscheuliches Verhalten schämen sich jetzt alle drei, du Clown", wettert Aleks.

Doch damit noch nicht genug! Unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag in den sozialen Medien, in dem es um Serkans angebliche Scheinheiligkeit ging, kommentiert Aleks: "Karma is a b***h! Verdient hat er den Shitstorm, da er der Manipulativste und Hinterhältigste der Reality-Szene ist!" In erster Linie richtet Aleks das Wort allerdings an Samira Yavuz (31). Die Reality-TV-Bekanntheit machte vor wenigen Tagen öffentlich, dass sie sich von ihrem Ehemann getrennt hat. Laut ihrer Aussage habe Serkan sie mehrfach betrogen. "Ich wünsche Samira viel Kraft, eine starke Mama für die beiden Engel zu sein, denn so verletzt zu werden, hat niemand auf der Welt verdient", schreibt er in seiner Story.

Der Einzige, der sich zu dem Drama bisher noch nicht geäußert hat, ist Serkan. Der The 50-Kandidat ist seit der Bestätigung der Trennung wie vom Erdboden verschluckt. Doch die Promiflash-Leser sind sich sicher, dass das letzte Wort hier noch nicht gesprochen wurde. In einer aktuellen Umfrage sind sich von 1.848 Lesern ganze 1.209 sicher, dass sich Serkan demnächst in den sozialen Medien zurückmelden wird. Das sind umgerechnet 65,4 Prozent. Lediglich 639 Leser, also 34,6 Prozent, meinen, der Realitystar bleibe abgetaucht.

RTL Aleksandar Petrovic im Sommerhaus 2023

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

