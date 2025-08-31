Neuseeland will Gastgeber von Swift-Kelce-Hochzeit werden

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihre Fans mit aufregenden Neuigkeiten überrascht: Die Sängerin und der Football-Star sind verlobt! Travis machte Taylor den Antrag vor einigen Wochen, und das Paar bestätigte dies erst vor wenigen Tagen mit einer süßen Nachricht auf Instagram. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieb Taylor zu einem romantischen Post, in dem sie mit ihrem Verlobungsring posierte. Der Ring, den Travis mit dem Schmuckdesigner Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry entworfen hatte, beeindruckt mit einem besonderen Old-Mine-Schliff und zieht die Blicke auf sich. Doch eine Frage bleibt offen: Wo wird ihre Hochzeit stattfinden?

Die Antwort darauf möchte das neuseeländische Tourismusbüro geben. In einem Instagram-Beitrag vom 29. August schlug es vor, die Hochzeit der beiden Stars in Aotearoa, dem Māori-Namen für Neuseeland, zu veranstalten. Mit Bildern von atemberaubenden Kulissen wie den Bergen in Fiordland, den klaren Gewässern des Lake Erskine und malerischen Orten wie dem Ohaupō TreeChurch und den Weinbergen in Wānaka machte Neuseeland seine Petition schmackhaft. "Wir denken, die Swifties würden zustimmen. Seid ihr bereit dafür?", schrieb das Tourismusbüro begeistert. Neben den Bildern wünschten die Verfasser der Nachricht dem Paar alles Gute für die Zukunft.

Musikalisch scheint Taylor Swift ihre Fans auch auf die Verlobung einzustimmen. In ihrem Instagram-Post untermalt sie die romantische News mit ihrem Hit "So High School" aus dem 2024er-Album "The Tortured Poets Department", der schon lange als Liebes-Hommage an Travis Kelce gilt. Mit den Hochzeitsplänen scheint das Paar nun das nächste Kapitel in ihrer Liebesgeschichte aufzuschlagen. Es bleibt spannend, ob die beiden tatsächlich mit ihrem großen Tag in Neuseeland Geschichte schreiben werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025