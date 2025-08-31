Sydney Sweeney soll diesen umstrittenen Manager daten

Schauspielerin Sydney Sweeney (27) sorgt in diesen Tagen für ordentlich Gesprächsstoff, nachdem sie in Venedig an der Seite des ehemaligen Musikmanagers Scooter Braun (44) gesichtet wurde. Ein Video, das die beiden bei einem Spaziergang durch die Lagunenstadt zeigt, kursiert auf TikTok und hat Spekulationen über eine mögliche Romanze ausgelöst. Laut einem Insider des Magazins Star könnte tatsächlich mehr zwischen der "Euphoria"-Darstellerin und dem 44-jährigen Unternehmer laufen. Scooter soll Freunden gegenüber bereits Andeutungen gemacht haben, bat jedoch darum, das vermeintliche Liebesglück streng geheim zu halten. Eine offizielle Stellungnahme der beiden bleibt bislang jedoch aus.

Die Gerüchte um das Duo haben auch deshalb an Fahrt aufgenommen, weil beide derzeit als Single gelten. Sydney beendete erst im Mai ihre Verlobung mit Filmproduzent Jonathan Davino, während Scooter nach siebenjähriger Ehe und drei gemeinsamen Kindern seit 2022 geschieden ist. Ein gemeinsamer Auftritt im Juni bei der Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55), ebenfalls in Venedig, lenkt zusätzlich die Aufmerksamkeit auf die beiden. Damals wurden sie bereits gemeinsam gesichtet, doch erst der jüngste Spaziergang hat die Gerüchteküche endgültig angeheizt.

Sydney und Scooter stehen nicht nur privat, sondern auch beruflich oft im Fokus der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin musste sich zuletzt Kritik an einem ihrer Werbespots sowie Diskussionen über ihre politische Haltung stellen. Bei Scooter hingegen ist es vor allem seine Vergangenheit in der Musikbranche, die immer wieder für Kontroversen sorgt – nicht zuletzt wegen eines öffentlich ausgetragenen Konflikts mit Sängerin Taylor Swift (35) um die Rechte an ihren frühen Alben. Ob Sydney und Scooter tatsächlich ein Paar sind oder nur Freunde, bleibt vorerst offen – die Aufregung um ihren Spaziergang in Venedig ist aber schon jetzt unübersehbar.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Scooter Braun und Sydney Sweeney

Getty Images Sydney Sweeney, April 2025

Getty Images Sydney Sweeney macht Werbung für Jeans, August 2025