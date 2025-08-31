Voll verliebt? Marlisa Rudzio knutscht im Mallorca-Urlaub

Marlisa Rudzio (35) spannt ihre Fans nach wie vor auf die Folter. Immer wieder teilt die Blondine Fotos mit einem unbekannten Mann – mit dem sie überaus glücklich wirkt. Eine Beziehung bestätigte sie bislang noch nicht offiziell. Nach ihrer aktuellen Instagram-Story aus dem Mallorca-Urlaub scheint es aber keinen Zweifel mehr daran zu geben, dass sie ganz schön verknallt ist: Leidenschaftlich knutscht die Moderatorin darauf mit dem blonden Mann im Meer. Dazu schreibt Marlisa: "Wir haben uns heute mal eine kleine Auszeit genommen und genossen."

Bereits in den vergangenen Wochen waren die beiden immer mal wieder gemeinsam in Marlisas Posts zu sehen. Dass es zwischen den beiden wohl ernst ist, wird spätestens jetzt klar. Doch um wen es sich bei dem mysteriösen Begleiter handelt, bleibt weiterhin unklar. Die Netz-Beauty hält sich mit Details bedeckt, was ihre Fans neugierig macht. Bislang verriet sie lediglich auf Social Media: "Das ist jemand ganz Besonderes, den ich gerade kennenlerne."

In der Vergangenheit machte die 35-Jährige kein Geheimnis daraus, dass das Dating für sie eine Herausforderung ist. Der Lifestyle, den sie durch ihren Beruf führt, sei nicht für jeden leicht zu akzeptieren. Zudem erfordert der Umgang mit der ständigen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit viel Verständnis und Feingefühl von einem potenziellen Partner. In den vergangenen Jahren führte sie einige öffentliche Beziehungen und Kennenlernphasen – ihr Mr. Right war da aber bislang noch nicht dabei.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und ein Unbekannter im Mallorca-Urlaub, August 2025

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

Anzeige