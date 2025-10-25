So geht Marlisa Rudzios Partner mit der Öffentlichkeit um

Marlisa Rudzio (36) hat vor wenigen Wochen ihren neuen Partner William Raab der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem Interview mit Promiflash sprach er nun über die Umstellung, die dieser Schritt für ihn bedeutete. "Also, es ist alles komplett neu für mich", erklärte er. Die Influencerin, die den roten Teppich bestens kennt, nimmt William bei öffentlichen Veranstaltungen unterstützend an die Hand. "Sie sagt mir immer vorher, wir machen das und das und wir machen das so und so, und ich bin da auch echt total froh drum", ergänzte er.

Für Marlisa ist es nichts Ungewöhnliches, ihren Partner an die Öffentlichkeit zu bringen. Sie erklärte, William hätte von Anfang an selbst entscheiden können, ob er sich zeigen möchte oder nicht. "Irgendwann hat er gesagt, er unterstützt mich, und er macht das richtig gut. Ich bin sehr stolz auf ihn", erzählte die Social-Media-Persönlichkeit. Ihre Erfahrung in der Welt der Prominenten hat es William einfacher gemacht, dieser neuen Realität entgegenzutreten.

Bereits vor wenigen Wochen hatte das Paar seinen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Die beiden strahlten gemeinsam vor der Kamera und präsentierten sich für Fotos auf dem roten Teppich einer Boxveranstaltung. Marlisa teilte ihre Freude darüber auf Instagram mit süßen Schnappschüssen. Privat stellte sie in der Vergangenheit schon öfter unter Beweis, dass sie ein Händchen für die richtige Balance zwischen Öffentlichkeit und eigenem Wohlbefinden hat – was sie nun wohl auch William beizubringen versucht.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner William Raab und Marlisa Rudzio bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen

Anzeige Anzeige

Imago Marlisa Rudzio, 2024.