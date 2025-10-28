Planen Marlisa Rudzio und William gemeinsame TV-Shows?

Marlisa Rudzio (36) schwebt auf Wolke sieben: Seit einigen Monaten ist der Social-Media-Star mit William Raab, ihrem neuen Partner, zusammen. Doch während Marlisa im Reality-TV bereits ein bekanntes Gesicht ist, betritt William auf diesem Parkett absolutes Neuland. In einem Gespräch mit Promiflash sprach William nun darüber, ob er sich vorstellen könnte, mit Marlisa gemeinsam vor der Kamera zu stehen. "Also, sie führt mich ja ein in die Welt der Realitystars und wir gucken uns das immer zusammen an", verriet er und fügte lachend hinzu: "Wir reden auch ab und zu: 'Wie würden wir das machen?'"

Bisher scheint William vor allem Interesse an der bunten Reality-TV-Welt zu haben, die Marlisa so gut kennt. Dennoch lässt er durchblicken, dass er bereit wäre, den Schritt in diese Richtung zu wagen, wenn Marlisa sich das von ihm wünschen würde. "Für mich ist das ja alles totales Neuland und wenn sie sich das irgendwann von mir wünscht, dann gerne", erklärte er im Interview. Allerdings hat der Neuankömmling klare Vorstellungen davon, in welche Formate er sich eventuell einbringen könnte: "Kommt aber auch darauf an, welches Format." Offenbar gibt es hier keine festen Pläne – doch die Vorstellung, Marlisa und William gemeinsam in einer Show zu sehen, regt definitiv die Fantasie an.

Abseits des Rampenlichts scheint das Paar eine harmonische Beziehung zu führen. Marlisa, die durch ihre starke Präsenz in sozialen Medien einen festen Platz in der Reality-TV-Szene hat, zeigt ihrem Partner Stück für Stück ihre Welt. Dass William sich so offen für neue Erfahrungen zeigt, dürfte die beiden nur noch enger zusammengeschweißt haben. Gemeinsam lachen sie über das, was sie im Fernsehen sehen, und träumen vielleicht auch ein wenig davon, welche Geschichten sie dort selbst erzählen könnten – ein spannender Neuanfang für Marlisa und ein neues Abenteuer für William!

Imago Marlisa Rudizo und ihr Freund William Raab, 18.10.2025

Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

Imago Marlisa und William im Oktober 2025

