Würde Marlisa Rudzio mit William ins Sommerhaus ziehen?

Marlisa Rudzio (36) lässt die Katze aus dem Sack: Die Social-Media-Bekanntheit denkt über eine Teilnahme am Sommerhaus der Stars nach – und zwar gemeinsam mit ihrem neuen Partner William Raab. Im Gespräch mit Promiflash macht Marlisa klar, dass sie das TV-Format durchaus auf dem Radar hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht gefallen ist. "Das Sommerhaus fehlt noch in meiner Agenda. Schauen wir mal", verrät die TV-Bekanntheit. Während sie die Reality-Welt kennt, wäre es für William Neuland.

Ganz ohne Bauchgrummeln verläuft die Überlegung allerdings nicht. Marlisa spricht offen von dem berüchtigten "Sommerhaus-Fluch" und davon, dass sie Respekt vor den Dynamiken in der Show hat. Sie erklärt, dass in solchen Formaten die "Krallen" ausgefahren werden und die Menschen dort anders agieren als privat. Vor allem William will sie schützen: Er sei sehr sentimental und emotional und genau das könnte ihn in Konfliktsituationen überfordern.

Doch trotz der Angst vor einem möglichen Sommerhaus-Fluch stellt Marlisa auch klar, wie gut ihre Beziehung läuft. Auch die große Distanz zwischen Berlin und Bayern stellt für das Paar keine Hürde dar. "Es läuft super. Wir führen ja eine Fernbeziehung, aber wir versuchen uns eigentlich jedes Wochenende zu sehen", plaudert Marlisa gegenüber Promiflash aus. Die Influencerin und ihr Partner setzen alles daran, trotz der Kilometer immer wieder gemeinsame Zeit verbringen zu können. William stellt klar: "Wir unternehmen viel zusammen, machen alles irgendwie zusammen. Wir telefonieren jeden Tag und ich finde, dann spielt die Entfernung auch eher eine kleine Rolle."

IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"

IMAGO / Gartner William Raab und Marlisa Rudzio bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen

Imago Marlisa Rudizo und ihr Freund William Raab, 18.10.2025