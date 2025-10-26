Macht William seiner Marlisa schon bald einen Antrag?

Marlisa Rudzio (36) und William Raab führen seit einigen Monaten eine aufstrebende Beziehung, die dennoch ihre Herausforderungen hat. Während Marlisa in Berlin lebt, ist Williams Lebensmittelpunkt in Bayern – eine Fernbeziehung, die beiden einiges abverlangt. Im Interview mit Promiflash ließ William allerdings durchblicken, dass er bereits intensiv über die gemeinsame Zukunft mit der Influencerin nachdenkt. Thema Heiratsantrag? "Für den Antrag ist es noch ein bisschen früh. Wir gehen alle Wege, die man irgendwie zusammen gehen sollte", betonte er. Einen baldigen Umzug ins gleiche Bundesland schließen die beiden ebenfalls nicht aus, Gespräche darüber gehören für das Paar zur Routine.

Die Beziehung der beiden steht damit auf einem soliden Fundament, auch wenn sie einander noch nicht allzu lange kennen. Für William scheint es jedoch kein Hindernis zu sein, offen über Schritte wie das Zusammenziehen zu sprechen. Besonders in einer Fernbeziehung sei es wichtig, solche Themen frühzeitig zu besprechen. Ob und wann die gemeinsame Adresse Realität wird, ist allerdings noch völlig unklar. Für William steht jedoch fest, dass sie diese Entscheidungen gemeinsam als Paar tragen werden und die Zukunftspläne aktiv angehen wollen.

Marlisa, die durch ihre Präsenz auf Social Media längst zur beliebten Netzpersönlichkeit geworden ist, genießt ihre neue Beziehung offenbar in vollen Zügen. Erst vor wenigen Wochen trat sie zum ersten Mal gemeinsam mit William in der Öffentlichkeit auf, wo die beiden entspannt über den roten Teppich liefen. Für den Berliner Star dürfte es ein durchaus besonderes Kapitel sein, denn die frisch verliebte Marlisa wirkte nicht nur überglücklich, sondern präsentierte sich auch bemerkenswert offen gegenüber den Medien. Ihren neuen Partner William beschrieb sie in einem früheren Interview voller Stolz als wichtigen Teil ihres Lebens. Fans beobachten nun gespannt, wohin die Reise für das Liebespaar gehen wird.

IMAGO / Gartner William Raab und Marlisa Rudzio bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und ein Unbekannter im Mallorca-Urlaub, August 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio im Oktober 2024