Marlisa Rudzio würde für William in eine andere Stadt ziehen

Marlisa Rudzio (36), bekannt als Social-Media-Star, und ihr Partner William Raab planen den nächsten großen Schritt in ihrer noch jungen Beziehung. In einem Interview mit Promiflash verriet die Influencerin, dass die beiden spätestens im kommenden Jahr zusammenziehen möchten. Allerdings stellt sich noch die Frage, in welcher Stadt das gemeinsame Zuhause sein wird. Marlisa lebt aktuell in Berlin, wo sie ihre eigene Radioshow moderiert, während William beruflich in Bayern tätig ist. Trotz der Herausforderungen zeigt sich Marlisa flexibel: "Ich könnte Berlin auf jeden Fall verlassen."

Berufliche Verpflichtungen stellen bei beiden eine Hürde dar, doch Marlisa hat bereits eine Lösung parat. Sie betonte, dass sie ihre Arbeit zur Not digital umgestalten könne und die Stadt Berlin auch nur gelegentlich am Wochenende besuchen müsse. "Ich bin ja sowieso beruflich super viel unterwegs", erklärte sie im Interview. Ihr Partner William teilte im Gespräch ebenfalls seine Sicht: Auch er sei bereit, für die Liebe Entfernungen auf sich zu nehmen, betont jedoch, dass er momentan stärker an seinen Arbeitsplatz gebunden sei.

Während Marlisa vor allem durch ihre Präsenz in sozialen Netzwerken bekannt ist, gibt es über ihren Partner William weniger öffentliche Informationen. In Interviews zeigte sich die Influencerin jedoch schon öfter verliebt und schwärmte von ihrer Beziehung. Den beiden scheint es ernst miteinander zu sein, denn Marlisa sprach im gleichen Atemzug über Pläne und Herausforderungen, die sie als Paar bewältigen möchten. Ihrer Karriere droht dabei offenbar kein Abbruch: Marlisa ist es gewohnt, beruflich flexibel zu sein, und scheint bereit, ihre Prioritäten neu zu ordnen, um der Liebe eine Chance zu geben.

IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio mit ihrem Freund William, September 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und William, September 2025