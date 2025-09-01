"Abgemagert": So sehr litt Dolly Buster unter Tod von Mann

Dolly Buster (55) wagt sich wieder ins Rampenlicht – trotz eines schweren Schicksalsschlags. Im Juni verlor die ehemalige Erotik-Ikone ihren langjährigen Ehemann Josef "Dino" Baumberger, der im Alter von 81 Jahren verstarb. Nur wenige Wochen später entschied sie sich für eine Teilnahme an der neuen ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi". "So kam ich wenigstens für ein paar Stunden auf andere Gedanken", erklärt Dolly in einem Interview mit Bild.

Kurz nach dem Tod ihres geliebten Mannes wieder vor Kameras zu stehen, fiel ihr nicht leicht, wie sie offen zugibt. "Ich wollte eigentlich gar nicht mehr an Shows teilnehmen. Mir ging es so schlecht, dass meine beiden Ärzte sagten, ich müsse raus aus meinem Haus, um etwas zu machen." Die Trauer habe sie an den Rand ihrer Kräfte gebracht: "Ich war durch meine Trauer so abgemagert, dass ich noch nicht mal ein passendes Kleid hatte, das ich anziehen konnte. [...] Alle Kleider, die ich angezogen hatte, haben an mir gehangen." Sage und schreibe sechs Kilo habe sie verloren, weil sie nichts essen konnte.

Schon kurz nach Dinos Tod gab Dolly einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Ich wünschte, ich wäre vor ihm gegangen", gestand sie damals im Bild-Interview. Der Verlust ihres Partners, der mehr als 30 Jahre an ihrer Seite war, stürzte die ehemalige Porno-Darstellerin in tiefe Trauer. "Heute würde ich vor ihm auf die Knie sinken und ihm aus tiefstem Herzen danken, dass er einfach da war", waren ihre emotionalen Worte über den Mann, den sie 1990 am Set kennengelernt hatte.

Getty Images Dolly Buster und Dino Baumberger, Januar 2010

SplashNews.com Dolly Buster, TV-Star

