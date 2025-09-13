Er ersetzt Dolly Buster bei "Deutschlands dümmster Promi"

Dolly Buster (55) verlässt nach der zweiten Ausgabe von "Deutschlands dümmster Promi" die Show aus gesundheitlichen Gründen. Doch ihr Platz soll nicht leer bleiben: Wie ProSieben in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gibt, wird Manni Ludolf (63) ab der dritten Ausgabe der Sendung mitmischen. Ab dem 15. September zur Primetime wird sich der Kult-Schrotthändler den bissig-satirischen Wissensfragen des Moderatoren-Teams, bestehend aus Amira Aly (32) und Christian Düren (35), stellen.

Die Zuschauer können sich schon jetzt auf frischen Wind und flotte Antworten in der Show freuen. Amira teasert im Interview mit dem Sender nämlich vielversprechend an: "Manni Ludolf hat mich ehrlich überrascht.Der wusste wirklich viel, war super gelaunt und hat eine tolle Energie reingebracht. Eine echte Bereicherung." Auch Christian ist offenbar hin und weg von dem Neuzugang und schwärmt: "Es gibt wenige Leute, die so positiv sind wie Manni Ludolf - und dazu noch so viel wissen. Witzig war, dass er immer wieder darauf verwiesen hat, dass er 'Galileo' guckt."

"Deutschlands dümmster Promi" lockte bislang trotz prominenter Namen kein großes Publikum vor die Bildschirme. Die ungewöhnliche Spielidee, bei der die cleversten Promis frühzeitig ausscheiden, hat bisher nicht für hohe Einschaltquoten gesorgt. Neben Manni und Dolly traten unter anderem Gloria-Sophie Burkandt (26) und Calvin Kleinen (33) an. Ob Mannis gute Laune und sein unverkennbarer Charme die Quoten etwas aufheitern können, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Für Fans des Kult-Schraubers ist der Montagabend ein Pflichttermin!

ProSieben, Joyn Amira Aly und Christian Düren als Moderatoren bei "Deutschlands dümmster Promi"

SplashNews.com Dolly Buster, TV-Star

Instagram / sat.1 Manni Ludolf, TV-Bekanntheit