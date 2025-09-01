Alleinerziehend? Tanja Makarić schießt gegen Frage von Fan

Tanja Makarić (28) ist derzeit schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Doch statt Freude und Unterstützung schlägt ihr auf Social Media auch Respektlosigkeit entgegen. Erst kürzlich stellte ein User auf Instagram die Frage: "Wirst du alleinerziehend sein?" Eine Bemerkung, die die ehemalige Profischwimmerin alles andere als unkommentiert ließ. In einer scharfen Antwort stellte sie klar: "Geht ihr einfach zu Frauen auf der Straße und fragt: 'Und, bist du alleinerziehend?' Oder ist die Ausrede: 'Du bist eine Person des öffentlichen Lebens, deswegen?'" Die Influencerin zeigte sich empört über die Anmaßung mancher Menschen und betonte, wie furchtbar sie solche Rechtfertigungen findet.

Neben ihrer Verwunderung über solche persönlichen Nachfragen thematisierte die 28-Jährige, dass sie es generell nicht akzeptabel findet, wie manche Menschen glauben, sie ohne Weiteres beleidigen oder in ihrer Privatsphäre stören zu dürfen. "Nur weil ich eine öffentliche Person bin, berechtigt das niemanden dazu, respektlos zu sein", machte sie ihrem Ärger Luft. Die Antwort auf die Frage, ob sie tatsächlich alleinerziehend sein wird, ließ Tanja bewusst aus. Stattdessen forderte sie mehr Takt und Einfühlungsvermögen von ihren Fans ein.

Obwohl Tanja Details aus ihrem Liebesleben weitgehend privat hält, ist bekannt, dass sie mit einem Fußballer zusammen ist und die Schwangerschaft geplant war. Die Influencerin hatte vor wenigen Wochen ihre Fans mit der Nachricht überrascht, dass sie ein Baby erwartet. Für sie ist das Kind ein absolutes Wunschkind, wie sie damals in einer Instagram-Story offenbarte. Zudem verriet die Influencerin, dass sie noch nicht wisse, welches Geschlecht ihr Baby hat. "Wir wissen es noch nicht", erklärte sie damals und versprach, die Fans auf dem Laufenden zu halten.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2025

