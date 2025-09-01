Auch Christo Manazidis wird bei Fame Fighting antreten

YouTuber und Realitystar Chris Manazidis wagt sich in neue Gefilde – am 18. Oktober wird er bei Fame Fighting 3 in den Ring steigen. Das Event findet in Essen statt und verspricht jede Menge Spannung. Der Veranstalter machte die aufregende Neuigkeit auf Instagram mit einem kurzen Video offiziell, wo auf spektakuläre Weise verkündet wurde: "Christo Manazidis - Vertrag unterschrieben - Schwergewicht". Eine besondere Brisanz birgt der Kampf vor allem aufgrund der geladenen Atmosphäre, denn zwischen Chris und seinem Kontrahenten herrscht alles andere als Harmonie.

Bekannt wurde Chris unter anderem durch "bulls**t TV", einen erfolgreichen YouTube-Kanal, den er mit seinen Kollegen betrieben hat. Mit kreativen Pranks und unterhaltsamen Videos baute er sich eine treue Fangemeinde auf. Doch auch im Fernsehen konnte er Erfolge feiern, wie etwa in Formaten wie Promis unter Palmen oder zuletzt The 50. Beim Fame-Fighting-Event wird er nun in der neuen Rolle als Schwergewichtskämpfer auftreten. Wer sein Gegner sein wird und welche bisherigen Konflikte möglicherweise im Ring ausgetragen werden, bleibt bislang allerdings ein Geheimnis.

Chris Manazidis hat sich durch die Jahre als vielseitiger Entertainer etabliert, der sich nicht auf ein Medium festlegen ließ. Während er auf YouTube für Lacher sorgte, stellte er in Realityshows seine Charme-Offensive unter Beweis. Die Herausforderung, sich in einem ganz neuen Bereich auszuprobieren, zeigt seine facettenreiche Persönlichkeit und den Drang, sich immer wieder neuen Abenteuern zu stellen. Ob er im Ring dieselbe Schlagfertigkeit wie vor der Kamera beweisen kann, werden seine Fans bald miterleben können. Klar ist schon jetzt: Chris hat so einiges vor und wird das Rampenlicht in Essen mit Sicherheit genießen.

Chris Manazidis, Juni 2025

Chris Manazidis, Realitystar

Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

