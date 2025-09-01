Biopic mit Sydney Sweeney schon vor Filmstart in der Kritik

Das kommende Biopic "Scandalous" mit Sydney Sweeney (27) in der Hauptrolle steht schon vor der Veröffentlichung unter Beschuss. In dem Film wird die Schauspielerin das Leben der Leinwandikone Kim Novak verkörpern, insbesondere ihre skandalumwobene Beziehung zu Entertainer Sammy Davis Jr. Doch genau diese Darstellung ruft bei Kim Novak selbst Unmut hervor. Im Interview mit The Guardian erklärte die 92-Jährige, dass sie den Filmtitel "Scandalous" für unangemessen hält und sich Sorgen macht, dass ihre Beziehung zu Davis auf rein körperliche Aspekte reduziert wird: "Ich bin besorgt, dass sie das alles auf sexuelle Gründe herunterbrechen."

Kim sorgte in den 50er- und 60er-Jahren mit Filmen wie Alfred Hitchcocks (†80) "Vertigo" für Furore. Ihre Liaison mit Sammy endete damals abrupt, nachdem das Hollywood-Studio Columbia Pictures Drohungen ausgesprochen hatte. Studio-Boss Harry Cohn hatte dem Entertainer angeblich sogar mit der Mafia gedroht, da die Beziehung als geschäftsschädigend angesehen wurde. Dass Sydney bei dem Biopic "Scandalous", bei dem Colman Domingo (55) erstmals Regie führte, für die Hauptrolle ausgewählt wurde, sorgte bereits für Diskussionen.

Sydney sorgte zuletzt für Aufsehen durch ihr Auftreten in einer Modekampagne für American Eagle, die mit einem umstrittenen Wortspiel auf sich aufmerksam machte: Das englische Wort für Gene ("genes") und Jeans klingen gleich. Mit der Werbung für "gute Gene" sorgte Sydney in der Kampagne für gespaltene Reaktionen. Trotzdem bleibt sie aktuell eine der gefragtesten Hollywoodstars.

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Novak, Sydney Sweeney

Getty Images Sydney Sweeney, Juni 2025