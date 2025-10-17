Katharina Eisenblut klärt auf: Leidet sie an diesem Syndrom?

Katharina Eisenblut (31) machte vor wenigen Tagen ihre gesundheitlichen Probleme öffentlich und verriet, dass sie an einer unheilbaren Erkrankung leidet. Nachdem Fans online spekuliert hatten, ob die DSDS-Bekanntheit möglicherweise am Fibromyalgie-Syndrom leidet, hat sie nun im Interview mit Promiflash Stellung bezogen. "Bei mir wurde kein Fibromyalgie-Syndrom festgestellt", erklärt die Sängerin. Stattdessen handle es sich um eine andere Erkrankung, die ebenfalls mit starken Schmerzen einhergehe, jedoch nichts mit diesem Syndrom oder hormonellen Ursachen zu tun habe.

Ihre Diagnose hat eigenen Aussagen zufolge einen großen Einfluss auf ihr Leben. Die 31-Jährige verrät weiter, dass sie noch dabei ist, sich mit der neuen Situation zu arrangieren. "Ich bin gerade dabei, mich Schritt für Schritt mit allem auseinanderzusetzen und meinen Körper neu kennenzulernen." Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen gibt sie sich kämpferisch: "Mein Lebenswille ist größer als jede Diagnose." Mit ihrer Offenheit wolle sie sich nicht nur selbst stärken, sondern auch ihrer Community zeigen, dass sie ehrlich mit ihren Fans bleibt.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Sängerin in einer emotionalen Instagram-Story berichtet, wie sehr die Erkrankung ihren Alltag beeinflusst. "Es gibt Tage, da kann ich kaum laufen", erklärte Katharina offen. Besonders belastend sei, dass nicht nur die Schmerzen, sondern auch ihre Organe betroffen seien. Auch alternative Therapiemethoden wie Schröpfen oder eine Blutreinigung hätten ihr bislang keine Linderung verschafft. "Mein Körper tut oft einfach nur weh", gab sie unverblümt zu. Daher habe sie ihren Followern angekündigt, sie künftig bei Arztbesuchen und Untersuchungen digital mitzunehmen, um zu zeigen, wie ernst die Lage wirklich sei.

