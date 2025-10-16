Sandra Sicora sicher: Sie war eine Nummer "zu groß" für Emma

Sandra Sicora (33) muss die neue Show "Der Promihof" als erste Kandidatin verlassen. Bei der Safety-Challenge vorab scheiterte die Influencerin allein, denn ihre Team-Partnerin Alicia King weigerte sich anzutreten. Als es anschließend um den Exit, das "Ausmisten", ging, stand Sandra auf der Abschussliste – unter anderem Konkurrentin Emma Fernlund (24) setzte sie darauf. Als Begründung erklärte Emma, Sandra sei eine zu große Konkurrenz. Im Promiflash-Interview machte die 33-Jährige ihren Unmut über diese Aussage deutlich: "Das Argument ist für mich einfach lächerlich. Man weiß nie, welche Challenges kommen – wer da schon im Vorfeld Angst hat, sollte vielleicht gar nicht erst antreten." Es sei zwar völlig okay, dass Emma Respekt habe, aber das Argument, sie sei "zu stark", gelte nicht: "Ich war einfach eine Nummer zu groß für sie und das konnte sie offenbar nicht handeln."

Sandras Exit wurde vor allem von der Entscheidung ihrer Team-Partnerin, das Spiel gar nicht erst zu versuchen, begleitet. Die Challenge hieß "Gülle to go" und forderte von den Kandidaten zu zweit und mit Schwämmen bedeckt, einen Behälter mit schmutzigem Wasser zu füllen. Sandras Kollegin Alicia meinte von vornherein, sie habe da "keinen Bock" drauf. Sandra trat alleine an, obwohl sie keine Chance auf den wichtigen Schutz hatte. "Finde es nicht in Ordnung, dass jemand vor dem Spiel schon sagt, wenn es dreckig wird, dann spiele ich nicht", ärgerte sie sich über die Weigerung von Alicia.

"Der Promihof" läuft erst seit wenigen Wochen und es war schon einiges los. Vor allem Emma sorgte schon für ordentlich Schlagzeilen. Die Reality-Bekanntheit kam ihrem Mitstreiter Tim Kühnel besonders nahe. Die beiden landeten sogar zusammen im Bett. Dabei kam es allerdings zu einem nicht ganz ungefährlichen Fauxpas: Zwar dachten Tim und Emma an Verhütung, doch das Kondom riss. Das ließ die Zuschauer bereits ordentlich diskutieren, aber Emma entschied sich dennoch, offen über den Vorfall zu sprechen. Bei Instagram erklärte sie, direkt die notwendigen Maßnahmen ergriffen zu haben: "Wir sind direkt in den Interviewraum gegangen, um nach der Pille danach zu fragen."

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Mai 2025

RTLZWEI Alicia King und Sandra Sicora bei "Der Promihof"

RTLZWEI Emma Fernlund bei "Der Promihof"