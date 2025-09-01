Fifth Harmony feiert Mega-Comeback ohne Camila Cabello

Fünf Jahre nach ihrer Pause hat Fifth Harmony die Musik-Welt mit einem spektakulären Comeback überrascht! Am Sonntag trat die Girlgroup beim Konzert der Jonas Brothers in Dallas auf, wie Just Jared berichtet. Ally Brooke (32), Normani, Dinah Jane und Lauren Jauregui (29) performten dabei als Quartett ihren Mega-Hit "Work from Home" und sorgten für Begeisterung bei den Fans. Diese hofften schon zuvor auf eine Rückkehr, nachdem auf dem offiziellen X-Account des Ensembles erstmals seit 2018 wieder ein Beitrag veröffentlicht worden war.

Die Sängerinnen machten jedoch nicht nur mit ihrer Performance von sich reden. Kurz nach der Show wurde die Webseite der Band mit neuem Merchandise aktualisiert. Unter den Artikeln befindet sich ein spezielles Shirt, das auf dem Ärmel die Worte "Dallas, TX" trägt – eine Hommage an den Ort ihres ersten Comeback-Auftritts. Auf der Rückseite wird zudem die Frage gestellt: "Wo warst du am 31. August 2025?" Damit ließ die Gruppe keine Zweifel daran, dass sie bereit sind, wieder ins Rampenlicht zu treten – auch wenn Camila Cabello (28), die 2016 ausstieg, offenbar nicht Teil des Comebacks ist.

Noch vor knapp einem Jahr hatte Band-Mitglied Normani die Gerüchte um ein Comeback im Keim erstickt. "Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich wüsste", erklärte die Sängerin damals im Interview mit Billboard über eine mögliche Reunion. Eine Rückkehr wollte sie aber nie ganz ausschließen: "Ich sehe das definitiv als eine Möglichkeit für die Zukunft. Das wäre mit Sicherheit ein besonderer Moment", betonte sie. Die Überraschung über das schnelle Comeback ist deshalb umso größer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dinah Jane, Ally Brooke, Normani Kordei und Lauren Jauregui von Fifth Harmony

Anzeige Anzeige

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2012

Anzeige Anzeige

Jason Koerner/Getty Images for iHeartMedia Fifth Harmony