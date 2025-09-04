Neue ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" floppt

Die neue Show "Deutschlands dümmster Promi" auf ProSieben, die mit der Devise "Wer clever ist, der fliegt" überrascht, hat einen enttäuschenden Start hingelegt. Trotz eines prominenten Casts lockte die Premiere am Montagabend lediglich 600.000 Zuschauer vor die Bildschirme, wie das Medienmagazin DWDL berichtete. Beim werberelevanten Publikum der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung gerade einmal einen Marktanteil von 5,6 Prozent. In der Show treten Reality-TV-Stars wie Calvin Kleinen (33) oder Dolly Buster (55) und Star-Kinder gegeneinander an – darunter Joe Laschet und Gloria-Sophie Burkandt. Doch weder deren Teilnahme noch die gute Platzierung in der Primetime konnten das Interesse der Zuschauer wecken.

Die Idee hinter dem neuen Format ist durchaus unkonventionell. Während in herkömmlichen Quizshows Wissen belohnt wird, bleibt hier derjenige im Spiel, der die wenigsten Fragen korrekt beantwortet. Doch nicht nur die neuartige Spielidee konnte nicht überzeugen, auch die Darbietungen der prominenten Mitspieler blieben hinter den Erwartungen zurück. Ein Highlight – oder eher Tiefpunkt – war, als Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von Markus Söder (58), ein Foto vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (†87) nicht zuordnen konnte. Sichtlich irritiert legte sie noch nach: "Er ist ein SPDler." Diese peinliche Wissenslücke setzte dem ohnehin schon schwachen Auftakt der Show die Krone auf.

Moderiert wird die Show von Amira Aly (32) gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Christian Düren (35). Beide hatten vor dem Start auf ihre ganz eigene Art versucht, Aufmerksamkeit für das neue TV-Format zu generieren. Amira, die als Model und Social-Media-Star bekannt ist, hat sich mit ihrer lockeren Art eine große Fangemeinde aufgebaut. Die Ex-Frau von Oliver Pocher scheut auch nicht davor zurück, persönliche Einblicke zu gewähren. Zusammen mit Christian, mit dem sie seit Dezember 2023 liiert ist, sollte "Deutschlands dümmster Promi" einen frischen Wind in die Abendunterhaltung bringen. Doch trotz dieser spannenden Moderatoren-Kombi blieb der große Erfolg bisher aus. Lediglich die darauffolgende Folge von "Crash Games" schnitt noch schlechter ab – mit mageren 3,4 Prozent.

ProSieben, Joyn Amira Aly und Christian Düren als Moderatoren bei "Deutschlands dümmster Promi"

Imago Politiker Markus Söder und Tochter Gloria-Sophie Burkandt im Juli 2025 in Bayreuth

ActionPress/AEDT, Andreas Rentz/Getty Images Collage: Amira Aly und Oliver Pocher, Ex-Paar