Menowin Fröhlich ist wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen

Menowin Fröhlich (37) scheint sein Liebesglück wiedergefunden zu haben! Der Musiker sorgte kürzlich für Aufsehen, als er sich auf Instagram sehr vertraut mit einer Frau zeigte. Nun veröffentlicht er erneut ein Bild mit ihr – und scheint ihre Beziehung so ganz offiziell zu machen. "Du machst meine Welt perfekt. Gott hat dich benutzt, um mich wieder zu ihm zu führen", schreibt er liebevoll zu dem Selfie der beiden. Passend zu diesem romantischen Statement hat Menowin auch sein Profilbild geändert: Es zeigt jetzt ein gemeinsames Bild des Paares.

Die Partnerin des einstigen DSDS-Finalisten ist wohl keine Unbekannte: Es scheint sich um dieselbe Frau zu handeln, mit der er bereits nach seiner Trennung von Ehefrau Şenay zusammen war. Vergangenen Monat verkündete er jedoch, dass sie getrennte Wege gehen. "Ich habe mich jetzt getrennt und lebe von nun an alleine und versuche wirklich alles, damit es den Kids gut geht", erklärte er zu diesem Zeitpunkt in seiner Story. Zudem betonte er, aktuell eine schwere Zeit durchzumachen: "Menschen versuchen, mir öffentlich zu schaden und zeigen euch aber ein falsches Gesicht."

Nun scheint bei dem Paar aber wieder alles in bester Ordnung zu sein. Die beiden zeigten sich erst vor wenigen Tagen in einer romantischen Szene. Menowin teilte Schnappschüsse auf seinem Social-Media-Account, auf denen er gemeinsam mit der brünetten Schönheit zu sehen war. In einem Video tanzten sie etwa eng umschlungen zu einem romantischen Song. Den Clip unterlegte der Reality-TV-Star mit kryptischen Worten. "Du musst bereit sein, die Dinge zu tun, die andere niemals tun werden, um die Dinge zu haben, die andere niemals haben werden."

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seiner Freundin, 2025

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine unbekannte Frau, Juli 2025

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seinem Flirt, 2025