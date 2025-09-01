Oh, là, là: Kendall Jenner teilt sexy Po-Pic im String-Tanga

Kendall Jenner (29) begeistert erneut ihre Fans! Auf Instagram gewährte das Supermodel jetzt Einblicke in ihr Labor-Day-Wochenende und sorgte vor allem mit einem freizügigen Schnappschuss für Aufsehen: In einem knappen String-Bikini setzte sie ihren trainierten Körper perfekt in Szene und lenkte den Blick ihrer 286 Millionen Follower auf ihren wohlgeformten Po. In den Kommentaren überschütteten ihre Anhänger die Beauty mit Lobeshymnen – von „zeitlos schön“ bis hin zu „Wifey-Material“.

Doch nicht nur ihr Bikini-Foto sorgte für Gesprächsstoff: Kendall zeigte in der Bilderreihe auch eine bodenständigere Seite von sich. Sie stellte ihr Können in der Küche unter Beweis und backte ein Focaccia-Brot, das sie Schritt für Schritt dokumentierte – von saftig-frischen Baby-Heirloom-Tomaten bis hin zum goldbraunen Endergebnis. Auch Tierfreunde kamen auf ihre Kosten: Ihr treuer Vierbeiner war ebenfalls zu sehen und eroberte sofort die Herzen der Community.

Dass die 29-Jährige ihren Alltag so offen teilt, ist jedoch nichts Neues für ihre Fans. Erst vor wenigen Tagen postete sie auf Instagram private Momente. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Hailey Bieber (28) ließ sie den Sommer am Pool ausklingen – Kendall lachend im blauen Bandana, Hailey in ihren Armen kuschelnd auf der Liege. Die Bilder wirkten wie Szenen aus einem perfekten Sommerfilm: entspannt, unbeschwert und voller Freundschaft. Für ihre Follower bot das Duo damit einen seltenen Einblick in ihr privates Beisammensein abseits des Blitzlichtgewitters.

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala

Instagram/ kendalljenner Supermodel Kendall Jenner, August 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Kendall Jenner genießen den Sommer, August 2025