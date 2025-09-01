Rätselraten: Ziehen diese Stars etwa ins Promi-BB-Haus ein?

Die Vorfreude auf die neue Staffel von Promi Big Brother steigt, und mit ihr auch die Spekulationen über die Teilnehmer. Bereits bestätigt sind Sarah-Jane Wollny (26) und Andrej Mangold (38), wie der Sender bekannt gegeben hat. Doch ein neues Instagram-Video sorgt für Rätselraten und lässt Fans über die Identität der weiteren Kandidaten grübeln. Darin greifen die ersten zwei bestätigten Bewohner sowie die Moderatoren Jochen Schropp (46) und Marlene Lufen (54) zu Symbolen wie einer österreichischen Flagge, Handschellen, einer blonden Perücke, einem Schnuller und einer Rose – und geben ihre Tipps ab.

Die Hinweise sorgen für eine Vielzahl von Vermutungen: Marlene spekulierte, dass Menowin Fröhlich (37) mitmachen könnte, da die Handschellen eine Anspielung auf dessen Vergangenheit seien. In den sozialen Medien tippten viele Fans auf Jimi Blue Ochsenknecht (33), der nicht nur Vater ist, sondern seit Kurzem auch Erfahrung mit einem Zwischenfall mit dem Gesetz hat. Einige Nutzer vermuten hinter der Flagge von Österreich Tara Tabitha (32), die als Trash-TV-Queen ihres Heimatlandes gilt. Sarah-Jane dachte wiederum bei der blonden Perücke an Laura Maria Lettgen, die als "Laura Blond" bekannt ist. Die Rose könnte laut Jochen auf jemanden aus dem Bachelor-Universum hinweisen.

Wer definitiv nicht ins berühmte TV-Haus einzieht, ist Kim Virginia Hartung (30). In einer Social-Media-Fragerunde hatte sie bereits klargestellt, dass sie ihre Teilnahme abgesagt hat. Die 30-Jährige hat jedoch angekündigt, sich auf neue Projekte zu konzentrieren. Was genau sie plant, bleibt zwar vorerst ihr Geheimnis, fügt der Spannung in der Promi-Welt aber noch eine weitere Portion Neugier hinzu. So dürfen die Fans gespannt bleiben, wer außer Sarah-Jane und Andrej in den Container einzieht!

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

Anzeige