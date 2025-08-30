Royals
Deshalb lehnte Kim Virginia "Promi Big Brother"-Einladung ab

- Carina Bukenberger
Lesezeit: 2 min

Nach zahlreichen Gerüchten um eine mögliche Teilnahme sorgte Kim Virginia Hartung (30) kürzlich für Klarheit: Sie wird in diesem Jahr nicht bei Promi Big Brother teilnehmen. In einer aktuellen Instagram-Story schildert die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, dass sie sehr wohl eingeladen war und sich durchaus geehrt fühlte, sich jedoch aus karrieretechnischen Gründen dagegen entschied. "Ich hatte die Anfrage vom Sender relativ früh, aber ich habe beruflich momentan andere Ziele und baue mir etwas Eigenes auf", erklärt Kim geheimnisvoll.

Doch neben den eigenen Karriereplänen spielte auch die geplante Besetzung der Show eine gewisse Rolle: Kim sei früh über mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer informiert worden und merkte an, dass einige davon extrem an ihrer Person interessiert seien oder sie gar kopieren würden. Diese Tatsache erleichterte ihr die Entscheidung gegen den Aufenthalt im Promi-BB-Container, auch wenn die Versuchung groß gewesen sei. Für Fans bedeutet das: Geduld ist angesagt, bevor sie Kim wieder in einem der bekannten TV-Formate erleben können.

Privat sorgte Kim in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen, die auch außerhalb der Reality-Bubble die Gemüter erhitzten. Zuletzt hatte sich ihre eigentlich enge Freundin Michelle Monballijn öffentlich von ihr distanziert, nachdem Zweifel an einer früheren Aussage von Kim laut wurden. Einige Kritiker werfen der 30-Jährigen dabei vor, sich mit erfundenen Geschichten ins Rampenlicht drängen zu wollen. Was auch passiert, Kim bleibt eine polarisierende Persönlichkeit, die ihre Fans und Kritiker gleichermaßen auf Trab hält.

Kim Virginia Hartung bei "Promis unter Palmen", 2025
Joyn / Tan Nian Xing
Kim Virginia Hartung bei "Promis unter Palmen", 2025
Kim Virginia Hartung, 2024
Imago
Kim Virginia Hartung, 2024
Kim Virginia Hartung, Realitystar
Instagram / kimvirginiaa
Kim Virginia Hartung, Realitystar
Hättet ihr Kim gern im Promi-BB-Container gesehen?
