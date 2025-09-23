Emma erwog schon bei "The Power"-Dreh Trennung von Umut

Emma Fernlund (24) hat sich, wie jetzt bei der Ausstrahlung bekannt wird, schon während der Dreharbeiten zur Joyn-Show The Power im März 2025 intensiv Gedanken über eine mögliche Trennung von ihrem damaligen Partner Umut Tekin (28) gemacht. Bereits vor Beginn des Drehs kriselte es heftig zwischen den beiden, wie Emma im Gespräch mit Mitstreiterin Vanessa Nwattu erklärte: "Er bringt Probleme und ich muss sie lösen, aber ich kann sie gar nicht lösen." Ihr Umfeld habe ihr schon damals wiederholt zur Trennung geraten, doch lange hielt Emma an der Beziehung fest. In der Show sammelte sie offenbar letztendlich genug Mut, die Partnerschaft zu hinterfragen und den Schlussstrich zu ziehen: "Dann ist es nur fair, wenn man sagt 'Ich gehe meinen Weg und du deinen Weg.'"

Zentraler Punkt, um den die Streitigkeiten in der Beziehung immer wieder kreisten, war offenbar Umuts Zurückhaltung, die gemeinsame Zukunft aktiv zu gestalten. Während Emma das Leben in vollen Zügen genießen wollte und sich bereit für einen weiteren Schritt fühlte, schien Umut nicht auf derselben Welle zu schwimmen. Insbesondere das Zögern bei einem Heiratsantrag sorgte bei Emma für Ernüchterung: "Ich will mein Leben jetzt leben, und wenn jemand nicht imstande ist, das jetzt mit mir zu leben, dann tschüss", meinte sie klipp und klar.

Emma, die sich ihren Platz in der Unterhaltungsindustrie durch die Teilnahme an unterschiedlichsten Shows und ihren Social-Media-Auftritt gesichert hat, berichtete bereits in der Vergangenheit offen von den Schwierigkeiten in ihrer Beziehung zu Umut. Sie fühlte sich von ihm oft nicht ernst genommen und als Frau benachteiligt. Nun scheint Emma jedoch voller Zuversicht nach vorne zu blicken. Ihre klare Ansage bei "The Power" klingt wie ein Kampfschrei und markiert – so hoffen ihre Fans – einen entscheidenden Wendepunkt in ihrer persönlichen Entwicklung.

Nicole Kubelka / Future Image Emma Fernlund und Umut Tekin im Oktober 2024

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidatin Emma Fernlund

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star