Neue Realityshow auf Joyn: So spannend wird "The Power"

Dieser Herbst hat es in sich: Am ersten September startet die neue Reality-TV-Show "The Power – Wer hat die Macht?" auf Joyn, deren Trailer bereits jetzt für Spannung und Diskussionsstoff sorgt. Im Mittelpunkt steht die digitale Gastgeberin Delta – ein künstliches Intelligenzsystem, das die Show leitet. "Willkommen bei 'The Power'. Ich bin Delta und das hier ist Next Level Reality", verkündet die KI im Clip. Szenen aus dem Trailer zeigen hitzige Momente unter den Kandidaten, darunter Dilara Kruse, die lautstark schreit: "Du bist Abschaum, Abschaum!" Delta fasst die Atmosphäre treffend zusammen: "Ich lasse euch spielen. Keiner kann mir entfliehen. Ich bringe Menschen an ihre Grenzen."

Die Kandidaten stehen bei "The Power" rund um die Uhr unter Beobachtung und sind dabei völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Jede Woche wird eine Person zum "Power Player" gekürt, der fortan alle Entscheidungen innerhalb der Gruppe trifft. Der Clou: Keiner weiß, wer aktuell die Macht innehat. Der "Power Player" muss also geschickt agieren, um seine Identität geheim zu halten. Am Ende jeder Woche nominiert diese geheime Führungsperson einen Mitstreiter, der das Haus verlassen muss. Doch der Nominierte hat ein Ass im Ärmel: Enttarnt er den "Power Player", kann er den Spieß umdrehen und stattdessen die geheime Machtperson nach Hause schicken. Wer es schafft, Woche für Woche unentdeckt zu bleiben, hat am Ende die Chance auf den großen Gewinn von 40.000 Euro.

Die Show besteht aus 50 Folgen, die täglich ausgestrahlt werden sollen. Mit von der Partie sind laut Fernsehserien.de unter anderem Kader Loth (52), Cosimo Citiolo (44), Emma Fernlund (24), Matthias Mangiapane (41) und Serkan Yavuz (32). Joyn selbst beschreibt das Format als das "explosivste Machtspiel des Jahres". Damit wagt die Plattform einmal mehr einen Schritt in Richtung innovativer Reality-Unterhaltung. Zuschauer dürfen sich nicht nur auf Spielfreude und Konkurrenzkampf einstellen, sondern auch auf brisante Momente und überraschende Wendungen, die in einem solchen Format wohl nicht fehlen werden.

Cast von "The Power"

Dilara Kruse im April 2025

Cosimo Citiolo bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das große Wiedersehen"

