Emma stand bei "The Power" trotz Zweifeln noch hinter Umut

In der Reality-TV-Show The Power sprach Emma Fernlund (24) offen über die schwierige Situation in ihrer Beziehung zu Umut Tekin (28). Bereits bei den Dreharbeiten im März 2025 zweifelte sie an der gemeinsamen Zukunft mit ihrem Partner, mit dem sie zu jener Zeit noch zusammen war. Trotzdem stand Emma weiterhin hinter ihm und verteidigte ihn vor den anderen Teilnehmern, obwohl ihr Umut in den vergangenen Monaten immer wieder Anlass zur Enttäuschung gab. Besonders störte sie, dass er private Beziehungsprobleme öffentlich machte. "Ich muss ja für Umut einstehen, ich bin ja noch mit ihm zusammen, natürlich stehe ich hinter ihm", erklärte sie in einer emotionalen Runde. Emma beklagte sich weiter, sie fühle sich als Frau oft benachteiligt und sei die Leidtragende in der Beziehung.

Doch während Emma ihrem Partner trotz allem während der Sendung noch den Rücken stärkte, sorgte sie selbst für Schlagzeilen. Ihr heimlicher Kuss mit Serkan Yavuz (32) in der Show ließ die Gerüchteküche brodeln und Betrugsvorwürfe auftauchen. Obwohl die Szene nur wenige Sekunden dauerte, wurde sie zum Gesprächsthema und warf weitere Fragen über den damaligen Zustand ihrer Beziehung zu Umut auf. Einige Fans spekulierten, ob sich hinter diesem Moment mehr verbergen könnte oder ob es sich lediglich um einen leichtsinnigen Ausrutscher nach der ausgelassenen Party gehandelt habe.

Mittlerweile äußerte sich Serkan selbst zu dem brisanten Kuss mit Emma. In seinem Podcast "unReal mit Serkan Yavuz" räumte der Realitystar mit Gerüchten auf und erklärte, dass der viel diskutierte Moment ganz anders ablief, als viele Zuschauer dachten. "Ich war nicht ich selbst. Ich schäme mich dafür", gab Serkan offen zu und schilderte, dass er zum Zeitpunkt des Kusses stark alkoholisiert und emotional angeschlagen war. Der Kuss habe nur wenige Sekunden gedauert und sei laut Serkan ausschließlich aus einer Mischung aus Verzweiflung und Alkohol entstanden. Auch echte Gefühle zwischen ihm und Emma habe es nie gegeben.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin, 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz