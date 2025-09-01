Übelkeit: Katharina Eisenblut macht Schwangerschaftstest

Katharina Eisenblut (31) sorgt derzeit auf Instagram für Gesprächsstoff. In ihrer Story teilte die Influencerin mit, dass sie sich entschieden hat, einen Schwangerschaftstest zu machen. Der Grund: Übelkeit, die sie sowohl von ihrem eigenen Parfum, dem Essen ihrer Mutter als auch im Auto überkommt. "Mir ist gerade richtig schlecht. [...] Keine Ahnung, was los ist", schreibt sie dazu. Für die Sängerin kam die Entscheidung, den Test zu machen, allerdings nicht aus dem Nichts. In ihren Träumen erlebt sie immer wieder, dass sie schwanger ist, was sie zusätzlich verunsichert.

Während Katharina sich noch unsicher ist, wie sie mit der Situation umgehen soll, scheint ihr Mann Dominic bereits begeistert von der Aussicht auf ein weiteres Baby zu sein. Er hat ihr schon signalisiert, dass er sich ein drittes Kind wünschen würde. "Domi wollte schon immer drei Kinder", verriet Katharina in ihrer Story. Die beiden setzen zurzeit auf Zyklus-Tracking und verzichten auf die Pille oder andere Verhütungsmittel. Für Katharina steht der Test aber im Moment nicht nur im Hinblick auf seinen möglichen Ausgang im Mittelpunkt, sondern vor allem, um endlich etwas Gewissheit für "ihr eigenes Gefühl" zu bekommen.

Bereits vor wenigen Monaten hatte Katharina ihre Community an ihren Sorgen rund um das Ausbleiben ihrer Periode teilhaben lassen. Damals berichtete die Musikerin offen, dass sie bereits seit zehn Wochen auf ihre Tage wartete und sich zunehmend verunsichert fühlte. "Ich habe jetzt über ChatGPT geschaut, wann ich wieder meine Periode bekommen sollte. Ich habe seit zehn Wochen meine Tage nicht bekommen", erzählte sie Dominic in der Story. Im gemeinsamen Familienurlaub versuchten die beiden trotzdem, das Thema mit einer Portion Humor zu nehmen. Die Influencerin lachte: "Es war ein Mal, wo Unvorsichtigkeit geherrscht hat." Ihr Mann stimmte ein und scherzte: "Alle guten Dinge sind drei, aber doch nicht so schnell."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, September 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, Juli 2025