"Bauer sucht Frau"-Antje wehrt sich gegen Mordvorwurf

Antje Hielscher, bekannt durch ihre Teilnahme bei der RTL-Show Bauer sucht Frau im Jahr 2022, muss sich aktuell gegen Mordvorwürfe zur Wehr setzen. Die Reality-TV-Darstellerin, die mittlerweile als Jägerin arbeitet, wird im Netz scharf dafür kritisiert, dass sie Tiere erlegt. Auf Instagram konfrontierte ein User sie direkt mit der Frage: "Macht es Spaß zu morden?" Die scharfe Wortwahl schlägt hohe Wellen, doch Antje lässt sich davon nicht beirren: "Mord ist ein Verbrechen an Menschen, damit hat die Jagd nichts zu tun", konstatierte sie. "Ich jage aus Verantwortung gegenüber der Natur, um Wildbestände gesund zu halten, Lebensräume zu schützen und hochwertiges Fleisch zu gewinnen."

Antje verteidigte sich tapfer und professionell in ruhigem Ton auf Instagram gegen diese groben Anschuldigungen. Für sie stehe der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur im Vordergrund. In einem ausführlichen Post erklärt sie, dass es bei ihrer Arbeit um Respekt vor dem Tier geht, nicht um das Vergnügen: "Dabei geht es nicht um Spaß am Töten, sondern um Respekt vor dem Tier und um nachhaltige Nutzung." Sie gibt weiter regelmäßig Einblicke in ihren Beruf und ihr Privatleben. Die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin stehe zu ihrer Arbeit, solange die Kritik konstruktiv bleibe. Gleichzeitig erhält sie Unterstützung von vielen Fans, die ihre Offenheit und Passion schätzen.

Seit ihrer Trennung von Landwirt Arne, dem sie 2023 einen Heiratsantrag gemacht hatte, befindet sich Antje nun wieder in einer glücklichen Beziehung. Auf Social Media teilt sie stolz den Neuanfang und dass sie derzeit "auf Wolke 1000" schwebe: "Ich bin angekommen, bei einem Menschen, der mich sieht, wertschätzt und mir zeigt, dass ich etwas ganz Besonderes für ihn bin." Auch ihr Job erfülle sie mit Zufriedenheit, trotz der Anfeindungen, die sie auf Plattformen wie Instagram hinnehmen muss. Die Leidenschaft für die Jagd und ihr privates Glück scheinen ihr in diesen turbulenten Zeiten Kraft und Zuversicht zu geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / antje.hiel "Bauer sucht Frau"-Antje Hielscher verteidigt die Jagd, 2025 Screenshot.

Anzeige Anzeige

Instagram / antje_bauer_sucht_frau2022 Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Paar 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / michael_kaufmann Michael Kaufmann und Antje Hielscher im Oktober 2024

Anzeige