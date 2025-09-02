Dieses "Prominent getrennt"-Duo schafft es nicht ins Finale

Bei Prominent getrennt wird es spannend: Das Finale steht kurz bevor und die verbleibenden Ex-Paare müssen sich in Duellen messen, um sich ihren Platz zu sichern. Felix und Babu kämpfen gegen Jenny (26) und Nico, Giuliano und Ariel gegen Sidar und Jana. Die Challenge: Auf einer wackelnden Plattform müssen fünf Bälle gleichzeitig balanciert werden. Ariel beweist dabei viel Geschick und macht gemeinsam mit Giuliano ihre Gegner Sidar und Jana nass. Die Love Fool-Bekanntheit ist stolz auf ihre Leistung und betont: "Ich war nicht umsonst viele Jahre in einer Zirkusschule."

Bei Felix und Babu sowie Nico und Jenny ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen – ganz knapp setzen sich jedoch Felix und Babu durch. "Das war so eine knappe Kiste, heftig", freut sich die Beauty & The Nerd-Bekanntheit, während ihr Ex das Spiel als "Blockbuster" bezeichnet. Die beiden wiegen sich zunächst in Sicherheit. Als schnellstes Duo insgesamt dürfen jedoch Ariel und Giuliano entscheiden, wer die Show vor dem Finale verlassen muss – und diese entscheiden sich für keine Geringeren als Babu und Felix. "Wir sind hier, um zu gewinnen. Darum überlegen wir nicht mit dem Herz, sondern mit dem Kopf, und wählen die Stärksten raus", erklärt Ariel ihre Entscheidung.

Obwohl sie im Spiel gut performt haben, müssen Felix und Babu also die Koffer packen. Der Boxtrainer fällt aus allen Wolken: Er war sich kurz zuvor noch sicher, das schnellste Paar gewesen zu sein, und betonte, Giuliano und Ariel können nichts. "Ich bin sehr enttäuscht", gesteht er im Einzelinterview. Dann rollen bei ihm schon die Tränen und er wird von seiner Ex-Freundin getröstet. Für Felix bricht anscheinend eine Welt zusammen: "Ich wollte ‘Prominent getrennt’ unbedingt gewinnen. Das ist wie ein Albtraum jetzt."

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Babu und Felix bei "Prominent getrennt" 2025

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Felix