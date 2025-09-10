Hund und Haus: So einigten sich Christina und Marco Cerullo

In der Wiedersehensfolge von Prominent getrennt klären Marco Cerullo (36) und Christina Grass (37) auf, wie es mit ihrem Haus-Drama nach Drehschluss weitergegangen ist. Während der Dreharbeiten im Herbst 2024 beschäftigte die Realitystars ihr geteiltes Eigentum sehr – sie konnten sich nicht einigen, wer nach der Trennung darin wohnen soll. Nun haben sie aber Lösungen gefunden: Marco hat Christina das Eigenheim überlassen. Auch wenn er Christina alles gönnt, ärgert er sich über seine Entscheidung, überhaupt in eigenen Grund und Boden zu investieren. "Hätte ich damals so nicht machen sollen, das war für mich persönlich ein großer Fehler. Ich hab sehr, sehr viel Geld damit platt gemacht", gibt er zu.

Marco betont, wie viel Geld und Mühe er in das Haus investiert hat – er spricht von einer sechsstelligen Summe. Ein Verkauf kam für die beiden dennoch nicht infrage. Der Bachelorette-Star erklärt: "Das Haus ist nicht so viel wert, wie wir reingesteckt haben. 150.000 Euro ist es ungefähr weniger wert. Wenn wir es jetzt verkaufen, bleibt natürlich noch eine Restschuld." Christina erkennt zwar an, dass die Situation für Marco blöd ist, sieht sich selbst aber nicht in der Schuld. "Wir haben uns beide gemeinsam dafür entschieden, dass wir da hinziehen. Hätte er gesagt: 'Ich will es haben,' hätte ich es ihm gegeben", betont sie.

Ihr gemeinsamer Hund sorgte in der Show ebenfalls für Reibereien bei den Ex-Partnern – doch auch hierfür fand sich eine Lösung. Nach einigem Hin und Her hat Marco Christina schließlich die Fürsorge für ihren geliebten Vierbeiner überlassen. "Das war eine richtig schwere Entscheidung für mich. Aber für den Hund ist es besser, wenn er dann bei ihr bleibt", ist sich der Love Island VIP-Kandidat sicher. Somit konnten Marco und Christina alle Streitthemen beiseitelegen.

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

RTL Marco Cerullo und Christina Grass bei der Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt" 2025

Instagram / christina_grass_ Hündin Mimi