Ex verrät: Gab Lars Steinhöfel "Prominent getrennt"-Zusage?

Dominik Schmitt, der Ex-Partner des Schauspielers Lars Steinhöfel (39), sorgt im Netz für Aufsehen. Nachdem Lars vor einigen Monaten gegenüber Promiflash geäußert hatte, Bedenken wegen einer Teilnahme an Prominent getrennt zu haben, erklärt der Flugbegleiter nun in seiner Instagram-Story, dass sein Ex zugestimmt habe, an der RTL-Show teilzunehmen. "Ich bin kein 'Realitystar' und daher in dem Business so uninteressant, dass keine Anfrage von 'Prominent getrennt' gekommen wäre", erklärt er und fügt hinzu: "Doch sie kam, weil es schon eine Zusage gab – aber nicht von mir!"

Der einstige Sommerhaus der Stars-Gewinner macht jedoch unmissverständlich klar, dass die Show für ihn nicht infrage kommt. "Ich musste keine Sekunde nachdenken, ob ich teilnehmen möchte oder nicht! Es war eine Erfahrung, in die Welt der Reality einzutauchen. Aber ich habe einen Job, den ich über alles liebe, und baue mir gerade ein weiteres Standbein als Model auf", betont Dominik. Darüber hinaus habe er eine "intakte, starke Beziehung". "Ich stecke mitten in den Vorbereitungen meiner Traumhochzeit im Dezember in Kapstadt. Daher würde ich nicht in ein Format mit meinem Ex gehen!", verdeutlicht er.

Im Mai schien es allerdings nicht so, als wäre der Unter uns-Schauspieler interessiert daran, mit seinem ehemaligen Partner an der Sendung teilzunehmen. Promiflash sprach mit Lars darüber, ob er sich künftig weitere Formate mit Dominik vorstellen könnte – er zeigte sich jedoch skeptisch. "'Sommerhaus der Stars' war eine geile Erfahrung. Was wäre noch möglich? 'Prominent getrennt'. Aber da würde ich dann wieder den Fokus auf meinen Ex legen. Keine Ahnung, ob ich das will", erläuterte er. Sowohl der 39-Jährige als auch Dominik hatten nach ihrer Trennung eine schwere Zeit zu durchstehen – mittlerweile haben beide jedoch wieder eine neue Liebe gefunden.

IMAGO / Gartner Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel, Januar 2020

Instagram / monsieur_mo_mo Dominik Schmitt, Influencer

IMAGO / BOBO Lars Steinhöfel, Schauspieler

