Würde Serkan erneut an "Prominent getrennt" teilnehmen?

Serkan Yavuz (32) spricht in seinem Podcast "unREAL" mit Cecilia Asoro (29) über seine damalige Teilnahme an der Reality-Show Prominent getrennt. 2022 nahm er dort mit seiner Ex-Freundin Carina Spack (29) teil, nachdem sich die beiden 2019 bei Bachelor in Paradise verliebt hatten. Zwei Jahre darauf lernte er in der Rosenshow seine neue Partnerin Samira Yavuz (31) kennen. Die beiden heirateten sogar, doch Anfang 2025 erfolgte die Trennung. Cecilia hakt nach: Geht es für den Realitystar nun also ein zweites Mal zu "Prominent getrennt"? "Nee, ne, ne. Kein Bock", stellt Serkan klar.

Eine zweite Teilnahme an der Show, dieses Mal mit Samira, kommt für den Zweifachpapa also nicht infrage. Und das, obwohl die beiden vermutlich harte Gegner wären – immerhin haben sie als Duo bereits Das Sommerhaus der Stars gewonnen. Doch Serkan sitzt wohl noch seine Niederlage aus dem ersten Versuch in den Knochen. "Also grundsätzlich nagt es schon an meinem Ego, dass man da als Erster rausgeflogen ist", gesteht er und fügt hinzu: "Aber es lag ja nicht so großartig an mir." Cecilia, die damals ebenfalls an der Show mitwirkte, pflichtet ihm bei: "Da lag es wirklich nicht an dir, das stimmt."

Bei "Prominent getrennt" mussten Serkan und Carina 2022 schon nach wenigen Tagen die Koffer packen. Grund dafür war ein Streit zwischen Carina, Meike Emonts (34) und Sarah Joelle Jahnel (36). Zudem reichte ihre Leistung in den Spielen nicht aus, um den begehrten Nominierungsschutz zu ergattern. Gleich in der ersten Nominierungszeremonie gab es die Rechnung für die Fehde – Carina wurde von ihren Co-Stars als "falsch" betitelt und gemeinsam mit Serkan im hohen Bogen aus der Show geschmissen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Carina Spack bei "The Ultimate Hype" 2025