Würde Marco Cerullo erneut zu "Prominent getrennt" gehen?

Marco Cerullo (36) und Christina Grass (37) wagten sich als ehemaliges Paar in die Reality-TV-Show "Prominent getrennt". Dabei setzten sie sich mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit auseinander und ließen die Zuschauer an ihren emotionalen Höhen und Tiefen teilhaben. Im Gespräch mit Promiflash verriet Marco nun, ob er sich erneut auf ein solches Abenteuer einlassen würde. Während er für kürzere Beziehungen offen wäre, könne er sich das bei einer längeren Partnerschaft nicht mehr vorstellen. Er erklärte: "Man hat es gesehen, dass ich sehr gelitten habe in der Zeit. Und ja, also ein halbes Jahr Beziehung – kein Problem. Das steckt man so weg."

Die Zeit in der Show war für Marco und Christina ein intensives Erlebnis. Sie hatten dort nicht nur Gelegenheit, ihre Konflikte aufzuarbeiten, sondern mussten sich auch mit alten Wunden auseinandersetzen, die in einer mehrjährigen Beziehung entstehen können. Diese emotionale Belastung habe Marco stark mitgenommen, wie er zugab. Sein Fazit: Solch ein Format komme nur infrage, wenn die Beziehung kurz genug war, um größere emotionale Schäden zu vermeiden.

In der Vergangenheit hatte Marco bereits betont, wie schwer es für ihn war, die Erlebnisse aus "Prominent getrennt" zu verarbeiten. Die Kombination aus öffentlich zur Schau gestellten Emotionen und alten Gefühlen sorgte für eine große Herausforderung. Für den Reality-TV-Star war die Show daher nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch eine persönliche Grenzerfahrung. Heute wünscht er sich vor allem, dieses Kapitel hinter sich zu lassen, und lässt durchblicken, dass er sich lieber auf neue Herausforderungen konzentrieren möchte.

IMAGO / Gartner Marco Cerullo, Realitystar

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

Imago Marco Cerullo, September 2025