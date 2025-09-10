Nico Nizou vergaß Termin für "Prominent getrennt"-Reunion

Die Prominent getrennt-Wiedersehensfolge startet mit einem skurrilen Moment. In der Runde der Kandidaten ist zu erkennen, dass Nico Nizou fehlt. Seine Ex Jennifer Iglesias (26), mit der es viel Krawall gab, freut sich schon. "Super für mich. Mein Komparse ist zu Hause geblieben", erklärt sie beglückt. Moderatorin Charlotte Würdig (47) korrigiert sie jedoch: "Na ja, zu Hause nicht ganz, er ist auf dem Weg. Der Nico hat vergessen, dass das heute ist. Er ist auf dem Weg hierher." Tatsächlich scheint der Saarbrücker den Termin einfach verschlafen zu haben.

Gegen Mitte der Folge betritt er schließlich unvermittelt das Studio – mit den Worten "Was geht ab?" begrüßt er ganz relaxt die Runde und erntet einige Lacher. Seine Verspätung scheint den Love Island-Sieger von 2022 nicht zu stören: Entspannt fläzt er sich auf das Sofa neben seine Ex Jenny. Auf Nachfrage von Charlotte erklärt er seinen Fauxpas ganz locker: "Ich sag' dir ehrlich, ich dachte, das ist nächste Woche."

Ein bisschen Verwirrung sei ihm verziehen – immerhin ist es das erste Mal, dass überhaupt eine Wiedersehensfolge von "Prominent getrennt" ausgestrahlt wird. Mit Charlotte als Moderatorin scheint RTL dabei einen Volltreffer gelandet zu haben. Im Netz häufen sich lobende Kommentare zur Leistung der Ex von Sido (44). "Charlotte ist mit ihrer trockenen Art genau die Richtige für so eine Reunion-Moderation", findet ein User auf Instagram. Ein weiterer fordert: "Gebt Charlotte mehr Shows zum Moderieren!"

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Nico

RTL Nico Nizou und Jennifer Iglesias, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

RTL / Guido Engels Charlotte Würdig, Moderatorin